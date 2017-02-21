​В связке с производством

Галина Вологодская

В Восточно-Казахстанском государст­венном университете готовят специалис­тов по материаловедению и технологиям, в том числе перерабатывающих производств, по физике, ядерной физике, информационным системам. В Восточно-Казахстанском государственном техническом университете обучают будущих инженеров-строителей, мостостроителей, архитекторов, металлургов, машинострои­телей, энергетиков, геологов… Причем с набором студентов на эти специальности нет проблем.

– У нас никаких трудностей с подготовкой инженерных кадров, – отметили в департаменте образовательной политики госуниверситета. – Есть необходимая база – и материальная, и методическая. С этого года ряд технических дисциплин, к примеру, «информационные системы», преподается на английском языке.

Производственная практика в обоих вузах начинается практически с первого курса. Более того, по договору с областной Палатой предпринимателей студенты сами могут выбрать в базе данных предприятие для практической «обкатки» знаний. «Казцинк» всегда дает возможность подготовить на своих производствах дипломные работы. В этом году защита дипломов по машиностроительным специальностям прошла на площадке завода «Азия Авто».

Всего в систему поддержки техобразования в области вовлечено 238 предприятий. Есть ноу-хау в трудоустройстве выпускников: вузы вправе заключать договоры на практику с дальнейшим трудоустройст­вом как с отдельными компаниями, так и с Палатой предпринимателей, которая объединяет десятки предприятий и имеет возможность гибко реагировать на ситуацию с кадрами. 

