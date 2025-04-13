В Таджикистане отменили уголовное наказание за лайки видеороликов и сообщений в соцсетях

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В настоящее время в местах лишения свободы находятся 1507 граждан РТ за то, что они лайкнули интернет-видеоролики и репортажи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Asia-Plus

Фото: androidinsider.ru

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки, которые больше не позволят уголовно преследовать за лайки постов в соцсетях. Ранее президент Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность тем, что граждан сажают в тюрьму за лайки материалов в Интернете.

На первой сессии нового состава Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) 10 апреля единогласно был принят проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан».

Заместитель генерального прокурора Умедом Каримзода предложил полностью отменить уголовную ответственность за проставление эмодзи и смайликов (лайков) под опубликованными видеозаписями и сообщениями.

До настоящего времени граждане Таджикистана зачастую привлекались к уголовной ответственности за лайки и перепост («расшаривание») запрещенных материалов, опубликованных в Интернете.

Умед Каримзода, ссылаясь на информацию Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) РТ, сообщил, что в настоящее время в местах лишения свободы находятся 1507 граждан за то, что они лайкнули интернет-видеоролики и репортажи, а также написали «комментарии и мнения, содержащие террористический и экстремистский контент».

Напомним, 29 октября 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал безосновательное возбуждение уголовных дел за лайки в Интернете и «рассмотрение материалов и видео, распространяемых в социальных сетях, в качестве доказательств», заявив, что «этой практике необходимо положить конец».

#Таджикистан #УК #лайки в интернете

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