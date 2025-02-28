В Таиланде вновь хотят ввести туристический сбор

По словам министра, нововведение не должно отпугнуть туристов, так как сбор невелик

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Туристический налог в размере 300 батов ($9) для иностранных туристов начнет действовать в Таиланде к концу года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Об этом нововведении заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тхентонг, передает газета The Straits Times.

«Но если сбор будет сложным, это будет неудобно. Наша цель — сделать процесс максимально простым», — сказал он.

Тхентонг отметил, что туристы, прибывающие в страну самолетом, будут платить 300 батов. Путешественники, которые прибыли в страну по суше или воде, будут платить эту же сумму, но они смогут бесплатно въезжать на территорию Таиланда несколько раз в течение 30–60 дней.

Весной 2023 года власти Таиланда отложили введение туристического сбора для иностранных туристов, а в июне 2024 года бывший тогда премьер-министром страны Сретта Тависин заявил, что его правительство откажется от предложения предыдущей администрации ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов.

По его словам, тогда инициативу не поддержали представители частного сектора. По мнению премьера, взимание сбора «может принести краткосрочный доход». Однако он предположил, что в долгосрочной перспективе без этой меры страну посетят больше туристов, а их траты на покупки и досуг сильнее простимулируют экономику, чем введение сбора.