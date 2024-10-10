В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву

фото Жениса Ыскабая

В церемонии открытия памятника приняли участие известные государственные и общественные деятели Мырзатай Жолдасбеков, Куаныш Султанов, народный писатель Казахстана Бексултан Нуржекеулы, председатель правления Союза художников РК Омирбек Жубаниязов, представители общественности Семиречья. К соб­равшимся обратились Куаныш Султанов, Омирбек Жубаниязов, дочь Абылхана Кастеева Гульдария Кастеева.

Аким области Бейбит Исабаев отметил, что создание памятника приурочено к 120-летию выдающегося художника.

– Жетысу – это край, который всегда был священной колыбелью искусства и обителью талантливых личностей, – говорил он. – Один из них – Абылхан Кастеев, первый профессиональный казахский живописец, стоявший у истоков развития национального изобразительного искусства. В своем творчестве художник опирался на простую жизненную философию, национальное мировоззрение, тем самым отражая историю и образ жизни родного народа. Пусть жизнь и коротка, зато искусство вечно. И сколько бы столетий ни прошло, имя Абылхана Кастее­ва навсегда вписано золотыми буквами в историю страны, а произведения художника будут передаваться из поколения в поколение как бесценное культурное достояние.

Бейбит Исабаев выразил благодарность автору идеи создания памятника – ученому Мырзатаю Жолдасбекову, а также скульпторам Ринату Абенову и Ерболу Зиябекову, воплотившим проект.

Академик Национальной академии наук Мырзатай Жолдасбеков сказал:

– Я лично не общался с Абылханом Кастеевым, но видел его. Было удивительно, что внешне молчаливый и спокойный человек буквально горит таким ярким, необычайным талантом. Художник, подняв дух нации, прославил казахов на весь мир. Наша священная обязанность – дорожить его нас­ледием и хранить память о нем.

Внук Абылхана Кастеева Сауран Кастеев рассказал, что тоже стал художником.

– Мы выросли, любуясь картинами дедушки с самого раннего возраста, – вспоминал он. – Мне особенно нравилась акварель, где изображены горы. Повзрослев, и сам стал рисовать. Сейчас работаю в живописи, графике, делаю иллюстрации. Мы гордимся тем, что наследие нашего дедушки Абылхана высоко ценится и чест­вуется народом.

После торжественной церемонии ее участники посетили выс­тавку в художественной галерее, где представлены девять подлинников Абылхана Кастеева.