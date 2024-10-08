В Таразе активно развивают народные промыслы

В третий раз регион собрал умельцев, экспертов, предпринимателей, а также государственных и общественных деятелей на международном фестивале «Тараз – город ремес­ленников»

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Обращаясь к его участникам, заместитель акима Жамбылской области Абулхаир Тамабек напомнил о богатой истории Тараза как одного из центров ремесел и торговли на Великом шелковом пути:

– Это мероприятие можно считать самым крупным событием в культурно-туристической сфере нашего региона. Всемирный список городов ремесленников существует с 2014 года, и на сегодняшний день в него входят 65 городов из 25 стран. Тараз стал 56-м в этом списке и получил статус первого города ремесленников Казахстана. Он удостоился этой чести благодаря своему огромному туристическому и ремесленному потенциалу.

В рамках трехдневного мероприятия прошли ярмарка сувенирной продукции, показ модных коллекций, мастер-классы по разным направлениям рукоделия, гала-концерт, научно-практическая конференция и выставка хэндмейда, многие образцы которого являются уникальными, поскольку сделаны в единственном экземпляре.

Свою продукцию мастера представили на площади историко-культурного комплекса «Древний Тараз», где долгое время находился рынок. Посетителей встречали юрты, прилавки, а также просторный павильон с самыми различными изделиями. Здесь можно было увидеть национальную одежду, головные уборы, обувь, деревянную и керами­ческую посуду, ножи и кинжалы, ажурные металлические колокольчики, свечи, куклы, подушки и одеяла, украшения, картины, сувениры. Все изделия отличались высоким качеством и эстетической привлекательнос­тью.

Товары выставили более 200 местных умельцев и представителей разных областей республики, а также ремесленники из Швейцарии, России, Кувейта, Малайзии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Болгарии, Монголии и Индии.

– Мне посчастливилось принять участие в первой международной выставке в Таразе, которая оставила в памяти только хорошие впечатления. В прошлом году не получилось приехать, но этой осенью я снова здесь, – говорит член Ассоциации ремесленников Узбекистана Зухра Хамраева. – Нас тепло и радушно встретили, за что хочется выразить слова благодарности руководству региона и города, а также организаторам фестиваля. Я занимаюсь шитьем уже более тридцати лет. Сегодня привезла из Ташкента свою новую коллекцию верхней одежды из бухарских и афганских каракулевых шкур, в ней присутствует и ручная вышивка. Я часто бываю на подобных выставках в России, в ноябре планирую поехать в Италию. Нет сомнений в пользе от таких мероприятий, ведь они способствуют развитию туризма, международных культурных и экономических отношений, появлению новых деловых и дружеских связей между отдельными мастерами.

Рукодельница Майя Гульмуратова из Туркменистана приехала в Казахстан впервые.

– Я привезла изделия как ручной работы, так и выполненные с помощью швейной машинки, поскольку спросом пользуются и те, и другие, – сказала гостья. – Например, машинная вышивка дешевле, а ручная эксклюзивна, поэтому все зависит от предпочтений покупателя. Сегодня в нашем ассортименте ковровые сумки, тюбетейки, платья, шелковый ковер, серьги, подвески, подстаканники. У каждой области Туркменистана есть характерный собственный узор, я представила свой. Мне все здесь очень понравилось. Познакомилась со многими участниками, мы обменялись контактными данными. Некоторые интересовались возможностью сотрудничества.

Местные власти уверены, что фестиваль придаст новый импульс развитию культурно-духовной и туристской сфер региона, поможет повышению его узнаваемости в мировом сообщест­ве, а также обмену опытом и налаживанию дружественных и партнерских отношений между иностранными и местными ремесленниками.