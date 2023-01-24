В тишине, рука об руку

Статьи
54
Наталья Денисова

Весьма необычная и, главное, полезная достопримечательность есть у жителей Байконыра и его поселков-спутников Торетам и Акай. Это «Скамья примирения».

Пользу этого коммунального, по сути дела, объекта уже оценили. Посидеть на скамейке приходят те, кто поссорился или находится на пороге конфликта, чтобы обговорить ситуацию и урегулировать ее.

Инициативу установки такой скамьи проявил в свое время Байконырский городской суд, чтобы популяризировать примирение до суда и в суде. А еще эта скамья – призыв к единству и миру, жизни без конфликтов. Байконырцы и окрестные жители оценили красивый, многозначительный и добрый жест.

– Конечно, это выход: прийти, когда поссорился, например, с соседом, спокойно посидеть, обговорить обиды, попросить за них прощения, помириться, – говорит житель Байконыра Асет Анваров. – Скамеек, кстати, много, просто сама фишка «Скамьи примирения» в том, что людям подсказали способ найти компромисс в конфликтных и пограничных ситуациях – рядом, за конструктивным разговором, рука об руку.

Молодежь немного расширила назначение «Скамьи примирения».

– Я привел сюда свою девушку и сделал ей предложение руки и сердца, добавив, что если я когда-нибудь ее обижу, то буду дневать и ночевать на «Скамье примирения», пока она не простит меня, – рассказал Серикбол Ахметов.

И избранница Серикбола – не единственная девушка, которая именно в этом памятном месте, у «Скамьи примирения», сказала кавалеру «да!».

Популярное

Все
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Студенты возвращаются домой
В тишине, рука об руку
Когда один шаг важнее тысячи слов
Устойчивый тренд на улучшение
Месси обыграл Роналду
Корону разыграют в Астане
Небесно-голубой на белом
Рабочие места плюс инвестиции
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Чудеса медицины
Битва чемпионок
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Почему гаснут огни аулов?
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Статьи
Небесно-голубой на белом
Статьи
Битва чемпионок
Статьи
Студенты возвращаются домой
Статьи
Корону разыграют в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]