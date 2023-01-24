В тишине, рука об руку

Пользу этого коммунального, по сути дела, объекта уже оценили. Посидеть на скамейке приходят те, кто поссорился или находится на пороге конфликта, чтобы обговорить ситуацию и урегулировать ее.

Инициативу установки такой скамьи проявил в свое время Байконырский городской суд, чтобы популяризировать примирение до суда и в суде. А еще эта скамья – призыв к единству и миру, жизни без конфликтов. Байконырцы и окрестные жители оценили красивый, многозначительный и добрый жест.

– Конечно, это выход: прийти, когда поссорился, например, с соседом, спокойно посидеть, обговорить обиды, попросить за них прощения, помириться, – говорит житель Байконыра Асет Анваров. – Скамеек, кстати, много, просто сама фишка «Скамьи примирения» в том, что людям подсказали способ найти компромисс в конфликтных и пограничных ситуациях – рядом, за конструктивным разговором, рука об руку.

Молодежь немного расширила назначение «Скамьи примирения».

– Я привел сюда свою девушку и сделал ей предложение руки и сердца, добавив, что если я когда-нибудь ее обижу, то буду дневать и ночевать на «Скамье примирения», пока она не простит меня, – рассказал Серикбол Ахметов.

И избранница Серикбола – не единственная девушка, которая именно в этом памятном месте, у «Скамьи примирения», сказала кавалеру «да!».