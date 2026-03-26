В три финала вышел Казахстан на Кубке Азии по стрельбе из лука

Финалы состоятся 27 марта

Фото: пресс-служба НОК РК

В Бангкоке (Таиланд) стартовал первый этап Кубка Азии по стрельбе из лука. В рамках турнира представители сборной Казахстана вышли в три финала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

У женщин в стрельбе из блочного лука в полуфинале Казахстан одержал победу над командой Малайзии. В финале Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова встретятся с Индией.

Мужская команда в стрельбе из классического лука в полуфинале обыграла Китайский Тайбэй. В решающем раунде Дастан Каримов, Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай поборются с Индией.

В этой же дисциплине женская сборная Казахстана в 1/2 победила Малайзию. В финале казахстанки будут биться с Китаем. Страну в финале представят Диана Турсунбек, Самира Жумагулова и Александра Землянова.

Отметим, что финалы состоятся 27 марта.

 

