В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Своеобразный рейтинг составили в департаменте Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкенту.

Анализ ситуации показал, что на долю силовиков приходится почти половина из всех коррупционных дел, зарегистрированных в прошлом году. В цифрах это – 41 факт из 92. Чаще всего взятки дают, берут и даже вымогают при трудоустройстве на работу, за покровительство по службе, содействие бизнесу и жителям города при решении земельных вопросов, получении всевозможных разрешений и согласований с госорганами.

На специально организованном брифинге первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Шымкента Жандос Жумабаев подчеркнул, что сейчас ведомство проводит внешний анализ коррупционных рисков при предоставлении земельных участков под бизнес, чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным и исключить возможные серые схемы. Для устранения барьеров на пути предпринимателей работает специальная мобильная группа. Принимаются и заявления от горожан, возмущенных ненадлежащим качеством жилья, откровенно плохо построенными дорогами и «аппетитами» монополистов. Такие обращения помогли защитить права шымкентцев и исправить ситуацию. Как пример в Антикоре назвали приведение в порядок почти сотни квартир, выданных в качестве социального жилья нуждающимся. Подрядчик исправил все недоделки после вмешательства Антикора, затратив на это 15 млн тенге. Жители микрорайона «Туран» добились отмены дополнительного платежа в размере 20 тыс. тенге с каждого подворья за газосварочные работы при подключении системы газоснабжения к домам. Тем самым вмешательство сотрудников департамента помогло решить проблему почти тысячи потребителей.

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