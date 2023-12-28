В трудной ситуации аграрии не остались без поддержки – премьер-министр

Правительство
86
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О том, какая работа проведена по развитию и поддержке агропромышленного комплекса Казахстана в 2023 году, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу «24KZ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Нынешний год для фермеров выдался непростым. В частности, в то время как на юге в течение вегетационного периода выпадало мало осадков, в северных регионах во время сбора урожая продолжительное время шли проливные дожди. 

«Это повлияло на снижение производительности. Государство не оставило крестьян без поддержки в такой трудной ситуации. В соответствии с поручением президента правительство оказывает аграриям всестороннюю помощь», — сказал Алихан Смаилов.

Так, возмещены убытки фермеров Жамбылской области в размере порядка 3 млрд тенге. Для сушки зерна выделено дизельное топливо по льготным ценам. Со стороны холдинга «Байтерек» был продлен срок погашения займов товаропроизводителей.

«На субсидирование растениеводства и животноводства из резерва правительства выделено 60 млрд тенге. Кроме этого, на поддержку фермеров в ближайшее время будет выделено еще 30 млрд тенге», — отметил премьер-министр.

Вместе с тем принимаются и системные меры по обеспечению продовольственной безопасности страны.

«В этом году на открытие 65 молочных ферм выделено 100 млрд тенге. В ближайшие 2 года мы планируем полностью обеспечить внутренний рынок молоком. Также на строительство птицефабрик и складов хранения в следующем году будет выделено еще 100 млрд тенге. Это позволит нам увеличить экспорт мяса птицы», — озвучил Алихан Смаилов. 

Он добавил, что общий объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль за 11 месяцев составил 855 млрд тенге, что на 11% больше, чем в прошлом году.

«В производство продуктов питания инвестировано 130 млрд тенге, что на 10% больше, чем в прошлом году. В результате в этом году в стране запущено 207 инвестиционных проектов», — сказал премьер-министр. 

Алихан Смаилов также отметил, что за прошедшие 2 года в собственность государства было возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением земель. Теперь они, в первую очередь, предоставляются для нужд аграриев.

#Смаилов #премьер-министр #сельское хозяйство #господдержка

Популярное

Все
Возврат активов: во благо народа и национальной экономики
Уходящий год стал показательным для строительного сектора республики
Бдительность без праздников и выходных
В столице подвели итоги 2023 года в сфере туризма
«Арлан» уже не обойти
Реформы для развития
И в дождь, и в снег
Заманчивые перспективы
Селам возвращают пастбища
Умеренность, баланс и забота о здоровье
Зеленый уголок на месте мини-рынка стал лучшим подарком шымкентцам к Новому году
Помощь особенным детям
Итоги года: строительство нового жилья и модернизация инфраструктуры ЖКХ
«Барыс» разгромил «Авангард»
Чтобы сделать семьи счастливыми
Достичь бюджетной гармонии
В благодарность за спасение
Павлодарская область в 2023 году. Основные показатели достигнуты
В гости к сказке
Расходы нужно подтверждать!
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств в РК – подписан закон
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Смаилов назвал беспрецедентными меры по ремонту коммунально…
Правительство определило приоритеты в работе для достижения…
Казахстан остается региональным лидером по привлечению инос…
О новой точке роста экономики Казахстана высказался глава п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]