В трудной ситуации аграрии не остались без поддержки – премьер-министр

О том, какая работа проведена по развитию и поддержке агропромышленного комплекса Казахстана в 2023 году, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу «24KZ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Нынешний год для фермеров выдался непростым. В частности, в то время как на юге в течение вегетационного периода выпадало мало осадков, в северных регионах во время сбора урожая продолжительное время шли проливные дожди.

«Это повлияло на снижение производительности. Государство не оставило крестьян без поддержки в такой трудной ситуации. В соответствии с поручением президента правительство оказывает аграриям всестороннюю помощь», — сказал Алихан Смаилов.

Так, возмещены убытки фермеров Жамбылской области в размере порядка 3 млрд тенге. Для сушки зерна выделено дизельное топливо по льготным ценам. Со стороны холдинга «Байтерек» был продлен срок погашения займов товаропроизводителей.

«На субсидирование растениеводства и животноводства из резерва правительства выделено 60 млрд тенге. Кроме этого, на поддержку фермеров в ближайшее время будет выделено еще 30 млрд тенге», — отметил премьер-министр.

Вместе с тем принимаются и системные меры по обеспечению продовольственной безопасности страны.

«В этом году на открытие 65 молочных ферм выделено 100 млрд тенге. В ближайшие 2 года мы планируем полностью обеспечить внутренний рынок молоком. Также на строительство птицефабрик и складов хранения в следующем году будет выделено еще 100 млрд тенге. Это позволит нам увеличить экспорт мяса птицы», — озвучил Алихан Смаилов.

Он добавил, что общий объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль за 11 месяцев составил 855 млрд тенге, что на 11% больше, чем в прошлом году.

«В производство продуктов питания инвестировано 130 млрд тенге, что на 10% больше, чем в прошлом году. В результате в этом году в стране запущено 207 инвестиционных проектов», — сказал премьер-министр.

Алихан Смаилов также отметил, что за прошедшие 2 года в собственность государства было возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением земель. Теперь они, в первую очередь, предоставляются для нужд аграриев.