В центре внимания мажилисменов в регионах – решение социальных вопросов

Сегодня в регионах начались встречи депутатов Мажилиса с избирателями.

В ходе поездок мажилисмены посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам.

Парламентарии проверяют выполнение предвыборных программ, рассказывают о принятых законодательных новшествах. В ходе встреч с избирателями мажилисмены изучают и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами. В дальнейшем депутаты будут искать их решение совместно с Правительством.

С жителями Алматинской области встречаются в эти дни депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Макпал Тажмагамбетова и Жанна Тельпекбаева.

Сегодня в городе Кунаев мажилисмены побывали на объекте строительства средней школы, которую плнируют сдать в эксплуатацию в январе 2023 года. В новой школе будут созданы все условия для получения детьми качественного образования. Наряду с учебными кабинетами в школе появятся мастерские, спортивный и конференц залы, своя столовая, компьютерные классы и медицинский кабинет.

По словам подрядчика Бекзата Молдабекова, на объекте на сегодня выполнены около половины объема работ. В его строительстве по программе «Еңбек» задействовано 150 человек. Для строительных работ используется полностью отечественная продукция.

Ознакомивщись с ходом выполнения строительных работ на объекте, мажилисмен Макпал Тажамагамбетова обратила внимание на необходимость качественного выполнения строительных и отделочных работ в соответствии с установленными стандартами.

В ходе поездки парламентарии провели беседу с педагогами и представителями областного управления образования, обсудив ряд актуальных отраслевых вопросов.