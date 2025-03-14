В турецкой Анталье задержана женщина, завладевшая деньгами жителей Алматы

За два месяца 2025 года сотрудниками МВД задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них: за убийства – 7; за разбойные нападения – 1; за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 6; за грабежи – 7; за вымогательства – 1; за кражи – 75; за преступления, связанные с наркотиками – 10.

Кроме того, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц.

«В Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны. В Мангистауской области сотрудниками департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более 9 кг гашиша», - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.

К примеру, в Туркестанской области при попытке пересечения госграницы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша.

Как отметил спикер, на постоянной основе проводится работа с зарубежными коллегами, в результате которой за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.