В Туркестане неизвестный нарушитель повредил газопровод высокого давления

Происшествия
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Из-за  аварии на газопроводе без газа остались два села, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестанский производственный филиал АО  «QazaqGaz Aimaq» поступило экстренное сообщение от начальника городского газового хозяйства о серьезном повреждении газопровода на переходе через оросительный канал Туркестан–Арыс.

По прибытии на место происшествия аварийная бригада установила, что неизвестной техникой был совершен наезд на газопровод высокого давления диаметром 315 мм. В результате грубого нарушения техники безопасности был поврежден переход «полиэтилен–сталь», что вызвало утечку газа.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, не предприняв никаких попыток уведомить экстренные службы, тем самым поставив под угрозу безопасность населения. По данному факту незамедлительно были вызваны сотрудники полиции Департамента полиции города Туркестан. Ведется розыск нарушителя.

В свою очередь, местные газовики своевременно закрыли задвижки Ду-300 мм, благодаря чему удалось локализовать утечку и предотвратить возможные последствия. При обследовании газопровода в радиусе 50 метров дополнительных повреждений и утечек выявлено не было.

В результате происшествия без газоснабжения остались около 500 жителей сел Ибата и Ойык Сауранского района Туркестанской области. Газопровод находится на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время усилиями местных работников АО «QazaqGaz Aimaq» ведутся оперативные восстановительные работы по обеспечению бесперебойного и безопасного газоснабжения своих потребителей.

Газотранспортная компания призывает всех участников дорожного и строительного движения соблюдать требования безопасности при проведении работ вблизи газораспределительных сетей. Уклонение от ответственности не избавляет от последствий - виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

#Туркестан #авария #газопровод

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