В Туркестанской области построят 16 мусорных полигонов
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Проектно-сметная документация для их обустройства уже разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство предполагается завершить в течение двух лет. На территории области определены 128 мест для размещения твердых бытовых отходов, из которых 65% не соответствуют санитарным требованиям. В прошлом году строительные работы проведены на территории трех полигонов Сузакского района. Это позволило довести долю переработки отходов по области до запланированных 26%.