В Туркестанской области построят 16 мусорных полигонов

Областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования в рамках программы охраны окружающей среды провело мероприятия по экологическому воспитанию и образованию среди молодежи, направленные на утилизацию бытовых отходов. В рамках таких акций, как «Сортируем отходы», «Берегите природу», «Относитесь с заботой к окружающей среде», подросткам прививались ­экологические ценности. Для сохранения экосистемы рек, предотвращения незаконной добычи песка и камня, а также поддержания чистоты увеличены размеры водоохранных зон и полос. Вместо существовавших ранее границ в 35 метров от берега установлены новые размеры – от 100 до 500 метров. Определены водоохранные зоны и полосы для 150 рек, 31 водохранилища и двух природных озер.