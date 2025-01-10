В Туркестанской области построят 16 мусорных полигонов

Таза Казахстан
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Проектно-сметная документация для их обуст­ройства уже разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство предполагается завершить в течение двух лет. На территории области определены 128 мест для размещения твердых бытовых отходов, из которых 65% не соответствуют санитарным требованиям. В прошлом году строительные работы проведены на территории трех полигонов Сузакского района. Это позволило довести долю переработки отходов по области до запланированных 26%.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования в рамках программы охраны окружающей среды провело мероприятия по экологическому воспитанию и образованию среди молодежи, направленные на утилизацию бытовых отходов. В рамках таких акций, как «Сортируем отходы», «Берегите природу», «Относитесь с заботой к окружающей среде», подросткам прививались ­экологические ценности. Для сохранения экосистемы рек, предотвращения незаконной добычи песка и камня, а также поддержания чистоты увеличены размеры водоохранных зон и полос. Вместо существовавших ранее границ в 35 метров от берега установлены новые размеры – от 100 до 500 метров. Определены водоохранные зоны и полосы для 150 рек, 31 водохранилища и двух природных озер.

#Туркестанская область #ТБО #полигон #Таза Казахстан

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