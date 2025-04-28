В Туркестанской области построят музыкальную школу за счет возвращенных активов

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В селе Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области состоялась церемония закладки капсулы времени в честь начала строительства новой музыкальной школы искусств. Проект реализуется на средства возвращенных государству активов и станет частью развития социальной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Генпрокуратура РК

В мероприятии приняли участие аким и прокурор области, представитель Генеральной прокуратуры, местные старейшины и почетные жители села.

Строительство данной школы является одним из первых социальных проектов, одобренных Правительством в рамках поручений Главы государства об эффективном использовании возвращенного капитала на благо народа.

Участники поздравили местных жителей с началом строительства и выразили уверенность, что новая школа даст им возможность на деле ощутить пользу от проводимой государством работы по возврату активов. После слов напутствия и пожеланий местного старейшины участники в торжественной обстановке заложили капсулу времени для будущих поколений.

Отметим, что ранее в селе функционировала музыкальная школа, построенная в 1974 году, которая находилась в аварийном состоянии и не подлежала ремонту. Новая школа стоимостью 890 млн тенге будет рассчитана на 300 ученических мест и позволит принимать учеников из соседних сел.

Всего на сегодня в пользу государства возращены активы на сумму порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге – денежные средства, 103 млрд тенге – имущество.

По поручению Главы государства Правительством из Специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Все проекты являются частью комплексного подхода к развитию населенных пунктов и призваны дать мощный импульс развитию ключевой инфраструктуры, от которой напрямую зависят комфортные условия для проживания.

#закон и порядок #музыкальная школа #возвращенные активы

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