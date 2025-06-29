В мероприятии приняли участие прокурор области, аким области, руководители всех правоохранительных органов, а также представители общественных организаций, передает Kazpravda.kz

фото: прокуратура Туркестанской области

Цель форума - укрепление взаимодействия государственных органов и общества в обеспечении общественного порядка, профилактике преступности и повышении правосознания населения.

Прокурор области Мурат Тлеубердиев в своём выступлении отметил, что прокуратура области совместно с правоохранительными и исполнительными органами системно работает над поддержанием общественного порядка, предупреждением правонарушений и борьбой с преступностью.

По инициативе прокуратуры реализуется проект «Стоп нарушению».В рамках проекта поступило более 240 сообщений, из которых 175 нашли подтверждение и по ним приняты процессуальные решения.

Подчёркивая важность единства и согласия в обществе, прокурор области отметил, что эти ценности являются основой стабильности в стране.

В 62 многонациональных населённых пунктах был составлен социальный паспорт, в ходе чего выявлено около 400 проблем, из которых более 250 уже решены.

С учётом духовного статуса Туркестана в регионе активно проводятся разъяснительные работы с населением. В результате — более 70 сёл полностью отказались от употребления алкоголя.

В целом, в сотрудничестве с акиматом и правоохранительными органами было проведено свыше 3000 профилактических мероприятий.

Все эти и другие мероприятия проводятся в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан о проведении недели «Закон и Порядок».

