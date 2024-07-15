В Турции при пожаре на судне пострадали 17 туристов

Из них трое в тяжелом состоянии

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

У берегов Мармариса произошел пожар на туристическом судне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Из-за пожара на туристическом судне Eagles были эвакуированы 96 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали 17 человек: 14 получили легкие ранения, трое в тяжелом состоянии», - сообщается в заявлении Управления мореходства при минтрансе Турции.

Двадцатиметровое деревянное судно загорелось по неустановленной причине в 16.00 (18.00 по времени Астаны).

СМИ сообщали о трех госпитализированных и указывали, что часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, других спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны.

Согласно пресс-релизу управления, сгоревшее судно полностью затонуло, начато расследование инцидента.