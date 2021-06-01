Коронавирус
В Турции с 1 июня разрешено проводить свадьбы
Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов. Об этом объявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку.

"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22.00 до 05.00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган, выступление которого транслировали турецкие телеканалы.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07.00 до 21.00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.

Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.

По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 млн случаев заболевания коронавирусом, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6 933 случая заболевания и 134 смерти.

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