В Турции с 1 июня разрешено проводить свадьбы

Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов. Об этом объявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.
Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку.
"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22.00 до 05.00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган, выступление которого транслировали турецкие телеканалы.
Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07.00 до 21.00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.
Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.
По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 млн случаев заболевания коронавирусом, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6 933 случая заболевания и 134 смерти.