В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».

Общество
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Молодежное общественное объединение было создано в Астане в декабре 2022 года для консолидации активных молодых людей, готовых менять общество к лучшему. Его первый региональный штаб в Уральске открылся не случайно.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прошлой весной, видя сплоченность западноказахстанской молодежи в противопаводковых мероприятиях, координаторы движения, а ими выступают известные спортсмены страны, приняли решение объединить молодых в одну организацию для активного вовлечения в спортивную, культурную и общественную деятельность.

Для вступления в объединение необходимо сдать спортивные нормативы, экзамен по уставу и пройти собеседование. Работа ведется по четырем направлениям: борьба с синтетическими наркотиками, с суррогатным алкоголем, формирование должного отношения к государственным символам, тренировки на спортивных площадках.

В прошлом месяце в Уральске активисты возобновили социальный проект #жаттығу, направленный на восстановление дворовых спортивных площадок.

Объединение поддерживает инициативу Главы государства «Таза Қазақстан» как важное направление по улучшению экологической и социальной среды в стране. В рамках торжественного открытия регионального штаба были вручены значки новым членам движения. Они заложили капсулу времени, где написали, какой видят страну через 10 лет.

#уральск #регионы #штаб #«Дала қырандары»

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