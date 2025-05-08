Конклав избрал 267-го понтифика - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца появился белый дым
Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра. Его избрали на состоявшемся конклаве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Роберт Фрэнсис Прево - американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект дикастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году.
Он взял имя Лев XIV.
69-летний Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго в семье итальянского, французского и испанского происхождения. Он получил степень по математике в Филадельфии и в 1977 году вступил в Орден святого Августина, позднее став генеральным настоятелем ордена по всему миру.
Значительная часть его служения прошла в Перу, где он приобрел репутацию эффективного и универсального церковного деятеля. Он отличается умеренностью. Как и его предшественник Франциск, он связан с Латинской Америкой.
Предшествующий Папа с именем Лев XIII (1878-1903) был зачинателем социальной доктрины. Новый Папа также в своем первом обращении к верующим говорил о мире и о продолжении линии своего предшественника Франциска.