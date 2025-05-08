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Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра. Его избрали на состоявшемся конклаве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Роберт Фрэнсис Прево - американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект дикастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году.

Он взял имя Лев XIV.

69-летний Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго в семье итальянского, французского и испанского происхождения. Он получил степень по математике в Филадельфии и в 1977 году вступил в Орден святого Августина, позднее став генеральным настоятелем ордена по всему миру.

Значительная часть его служения прошла в Перу, где он приобрел репутацию эффективного и универсального церковного деятеля. Он отличается умеренностью. Как и его предшественник Франциск, он связан с Латинской Америкой.

Предшествующий Папа с именем Лев XIII (1878-1903) был зачинателем социальной доктрины. Новый Папа также в своем первом обращении к верующим говорил о мире и о продолжении линии своего предшественника Франциска.