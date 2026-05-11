В Вене стартовал конкурс «Евровидение-2026»

Фото: APA

Официальная церемония открытия 70-го конкурса «Евровидение» состоялась в воскресенье вечером, 10 мая, в венской ратуше. Участники прошли по бирюзовой ковровой дорожке длиной в 170 метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Daryo.uz

Подготовка к нынешнему конкурсу была одной из самых трудных в его истории. Телекомпании из пяти стран - Нидерландов, Ирландии, Исландии, Испании и Словении - объявили бойкот «Евровидению» из-за участия Израиля.

Между тем, когда на ковровую дорожку вышел представитель Израиля Ноам Беттан, на площади перед ратушей, вмещающей от 15 до 30 тысяч человек, не было слышно каких-либо недовольных выкриков.

Церемония открытия - единственное мероприятие во время конкурса, когда все участники собираются вместе, прошла без инцидентов.

Часть участников покинут «Евровидение» после первых двух полуфиналов 12 и 14 мая. В финале, который пройдет на сцене Wiener Stadthalle в субботу, 16 мая, телезрители увидят 25 из 35 участников, заявленных на нынешний конкурс.

По данным букмекеров, за неделю до финала самые большие шансы на победу в конкурсе были у финского дуэта в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена. Их главными конкурентами считаются грек Akylos, датчанин Сёрен Торпегор Лунн, представительница Франции Monroe и Дельта Гудрем из Австралии.

На места в первой десятке претендует проект LELÉKA, представляющий Украину. Его участники, как и солистка Виктория Корникова, живут в Берлине.