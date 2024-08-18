В Венесуэле прошли массовые митинги против Николаса Мадуро

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Тысячи людей вышли на улицы в Венесуэле, чтобы выступить против спорных результатов президентских выборов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Manaure Quintero/AFP/Getty Images

В Венесуэле прошли многотысячные акции протеста после спорных президентских выборов. На митинге в столице страны, Каракасе, в субботу, 17 августа, также присутствовала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которая до этого долгое время скрывалась на территории страны, опасаясь ареста.

Мария Корина Мачадо пообещала собравшимся "до конца" бороться против нового президентского срока Николаса Мадуро и заявила, что люди "не уйдут с улиц". Мачадо также призвала венесуэльских силовиков перейти на сторону оппозиции.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 25 человек.

#выборы #протест #Венесуэла

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