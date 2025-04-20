Положительный эффект реабилитации методом «иппотерапии» конноспортивного клуба «Титан» в Усть-Каменогорске распространился и на другие районы Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

В текущем году реализация проекта планируется в Риддере и Уланском районе.

Об этом сообщил в ходе посещения конной выставки «Шығыс арғымағы» аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

«С особой гордостью хочу отметить, что в параолимпийскую сборную Казахстана входят шесть наших спортсменов, тогда как сам состав состоит из семи человек. Ежегодные выступления наших спортсменов на международных соревнованиях приносят в нашу область только первые места. Конный спорт по программе специальной олимпиады заслуживает особой гордости. Наша команда приняла участие во Всемирных летних играх в Лос-Анджелесе, международных соревнованиях в Москве, завоевав две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали», - отметил аким области.

С 2009 года клуб успешно реализует новое направление оздоровительной реабилитации особенных детей и превратился в методический центр по проведению реабилитационных занятий методом иппотерапии.