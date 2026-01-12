В воинской части 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан состоялось торжественное и важное событие. В части около 400 солдат официально приступили к исполнению своего священного долга перед Родиной и приняли воинскую присягу. На мероприятии присутствовали родители и близкие военнослужащих, командиры части и личный состав, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Регионального командования «Орталық» Нацгвардии МВД РК

Принятие присяги — особый этап, накладывающий на каждого военнослужащего большую ответственность. Во время церемонии бойцы пообещали добросовестно служить Республике Казахстан, быть верными воинской присяге, строго соблюдать воинскую дисциплину и законность. Командир воинской части 6505 полковник Манат Касымбекулы поздравил молодых солдат, отметил значимость принятия присяги и пожелал им успехов в службе.

После торжественной части полковник Манат Касымбекулы провёл беседу с родителями, ответил на их вопросы и дал разъяснения о службе солдат. В этот день родители не посещали территорию части, однако открытый и обстоятельный разговор с командиром оставил положительное впечатление. Многие родители выразили благодарность, отметив, что их дети приобщаются к воинской дисциплине и учатся ответственности.

Таким образом, около 400 молодых солдат официально сделали шаг в военную жизнь и присягнули на верную службу во имя безопасности страны. Принятие присяги — лишь начало их ответственного пути в рядах казахстанских военнослужащих, впереди их ждут почётные задачи и серьёзные испытания.