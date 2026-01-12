В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу

Служу отечеству!
375
Айман Аманжолова
корреспондент

В воинской части 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан состоялось торжественное и важное событие. В части около 400 солдат официально приступили к исполнению своего священного долга перед Родиной и приняли воинскую присягу. На мероприятии присутствовали родители и близкие военнослужащих, командиры части и личный состав, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба Регионального командования «Орталық» Нацгвардии МВД РК

Принятие присяги — особый этап, накладывающий на каждого военнослужащего большую ответственность. Во время церемонии бойцы пообещали добросовестно служить Республике Казахстан, быть верными воинской присяге, строго соблюдать воинскую дисциплину и законность. Командир воинской части 6505 полковник Манат Касымбекулы поздравил молодых солдат, отметил значимость принятия присяги и пожелал им успехов в службе.

После торжественной части полковник Манат Касымбекулы провёл беседу с родителями, ответил на их вопросы и дал разъяснения о службе солдат. В этот день родители не посещали территорию части, однако открытый и обстоятельный разговор с командиром оставил положительное впечатление. Многие родители выразили благодарность, отметив, что их дети приобщаются к воинской дисциплине и учатся ответственности.

Таким образом, около 400 молодых солдат официально сделали шаг в военную жизнь и присягнули на верную службу во имя безопасности страны. Принятие присяги — лишь начало их ответственного пути в рядах казахстанских военнослужащих, впереди их ждут почётные задачи и серьёзные испытания.

#Казахстан #Нацгвардия #присяга

Популярное

Все
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
В Нью-Дели представили казахскую литературу
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым го…
Два бойца – одинаковы с лица
Когда служба – общее дело

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]