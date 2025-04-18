В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы

Сельское хозяйство,Экономика,Строительство
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Завод станет крупнейшим подобного рода предприятием в Центральной Азии

Фото Агадила Рысмахана

В Жамбылской области начали строительство завода по глубокой переработке кукурузы. Инициатором важного для региона инвестиционного проекта выступил международный производитель биопродукции Fufeng Group, а его реализацией занялась компания Shengtai Biotech Co., Ltd., сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщили в акимате области, мощность предприятия составляет от 500 тыс. до 1 млн тонн кукурузы в год с последующим увеличением до 3 млн тонн. Объем инвестиций составит около 420 млрд тенге. Проект обеспечит создание 6 тыс. рабочих мест в период строительства, а на стадии эксплуатации – на начальном этапе 400, а затем 1500 рабочих мест.

Уже этой осенью компания планирует закупить 300 тыс. тонн кукурузы для переработки в следующем году. Предприятие заключит офтейк-контракты с жамбылскими фермерами, что станет основой для дальнейшего эффективного сотрудничества.

Глубокая переработка кукурузы позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью – аминокислоты (лейцин, валин, изолейцин, глутамин, цитруллин), крахмал и глюкозу. Примечательно, что будет налажено безотходное производство: остатки от зерновых культур планируется использовать в качества корма для домашних животных.

Аким области Ербол Карашукеев, принявший участие в церемонии закладки фундамента, отметил важность реализации инвестпроектов в агропромышленном комплексе в рамках достижения цели, обозначенной Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

- Глава государства поставил задачу по увеличению доли переработанной продукции АПК до 70%. И одним из приоритетных направлений является глубокая переработка зерна. Сегодняшний проект является ярким примером реализации этой задачи на практике. Завод позволит создать эффективную цепочку от поля до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Уникальный проект даст новый импульс развитию агропромышленного комплекса всех южных областей Казахстана и обеспечит устойчивый доход местным сельхозтоваропроизводителям, - сказал Ербол Карашукеев.

Говоря о долгосрочном  инвестиционном сотрудничестве, председатель правления Fufeng Group Limited Ли Сюэчунь отметил, что Жамбылская область имеет большой экономический потенциал. Он также выразил благодарность за поддержку со стороны государства.

По данным областного акимата, на сегодня в регионе сформирован пул из 82 проектов на сумму 3,6 трлн тенге с созданием более 10 тыс. постоянных рабочих мест. Только за 3 месяца текущего года привлечено 120,5 млрд тенге инвестиций, что на 37,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца декабря планируется реализация 30 проектов на общую сумму 175,2 млрд тенге.

#строительство #завод #кукуруза #старт

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