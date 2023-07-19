В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок

Напомним, в рамках визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай в ходе заседания инвестиционного казахско-китайского «круглого стола» Министерство энергетики РК, АО «Самрук-Қазына», компании China Power International Holding Ltd. и SANY Renewable Energy заключили соглашение, предусматривающее осуществление в Казахстане крупномасштабного проекта в области зеленой энергетики. В соответствии с договоренностями была запланирована разработка проекта строительства в Жамбылской области масштабной ветряной электростанции мощностью 1 ГВт.

Во время встречи акима области с представителями компании стороны обсудили основные направления взаимовыгодного сотрудничества, а также перспективы его расширения. В частности, директор по развитию компании China Power Чен Че выразил желание увеличить объемы денежных вливаний, представив сразу три крупных проекта, напрямую связанных с зеленой энергетикой. Они предполагают строительство предприятий по производству башен и лопастей ветряных установок, а также сборке гондол для ветряных генераторов. Общий объем инвестиций составляет 148 млн долларов.

Аким области Нуржан Нуржигитов дал поручение руководству социально-предпринимательской корпорации «Тараз» обеспечить оперативное сопровождение проектов до их реализации, а главе областного управления земельных отношений – в оперативном порядке решить вопрос с выделением земельных участков. Глава региона заверил, что инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка в рамках государственных программ.