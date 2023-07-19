В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
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Михаил Тё, Жамбылская область
На одной из недавних встреч руководства региона с инвесторами стало известно, что китайская компания China Power International Holding Ltd. заинтересована в запуске предприятия по изготовлению башен для ветряных установок. Надо сказать, что она не новичок в сфере возобновляемых источников энергии. Только в Жамбылской области ею успешно запущено два проекта. В частности, на территории Сарысуского района появились Жанатасская и Шокпарская ветряные электростанции.