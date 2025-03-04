В Жетысу газифицируют 63 населенных пункта
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– Когда был создан регион (8 июня 2022 года. – Авт.), уровень его газификации составлял 29 процентов, доступ к голубому топливу имели всего пять населенных пунктов, включая Талдыкорган, – отметил, встречаясь с представителями СМИ, аким области Жетысу Бейбит Исабаев. – За истекшие два года мы этот показатель увеличили до 56,5 процента. Сейчас газифицированы 63 населенных пункта. Исполняя поручение Главы государства, до конца года планируем подключить к газу еще столько же.