В Жетысу газифицируют 63 населенных пункта

В 45 городах и селах из этого списка газификация уже осуществляется.

– В результате по итогам текущего года уровень газификации в регионе достигнет 71,4 процента, – отметил Бейбит Исабаев. – Параллельно полным ходом идет строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.

Напомним, реализация инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал» осуществляется Нацио­нальной компанией QazaqGaz по поручению Главы государства. Старт стройке был дан в августе 2024 года во время рабочей поездки Премьер-министра в Жетысуский регион.

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов тогда доложил, что объект будет эксплуатироваться в составе действующей единой системы магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган, запуск планируется в конце 2026 года.

Магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал обеспечит природным газом 66 населенных пунктов Аксуского, Сарканского, Алакольского районов, где проживают 124 тыс. жителей. По информации акимата области Жетысу, строительство объекта обойдется в 131,7 млрд тенге.