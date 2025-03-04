В Жетысу газифицируют 63 населенных пункта

Статьи
2
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

– Когда был создан регион (8 июня 2022 года. – Авт.), уровень его газификации составлял 29 процентов, доступ к голубому топливу имели всего пять населенных пунктов, включая Талдыкорган, – отметил, встречаясь с представителями СМИ, аким области Жетысу Бейбит Исабаев. – За истекшие два года мы этот показатель увеличили до 56,5 процента. Сейчас газифицированы 63 населенных пункта. Исполняя поручение Главы государства, до конца года планируем подключить к газу еще столько же.

инфографика Натальи Ляликовой

В 45 городах и селах из этого списка газификация уже осуществляется.

– В результате по итогам текущего года уровень газификации в регионе достигнет 71,4 процента, – отметил Бейбит Исабаев. – Параллельно полным ходом идет строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.

Напомним, реализация инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал» осуществляется Нацио­нальной компанией QazaqGaz по поручению Главы государства. Старт стройке был дан в августе 2024 года во время рабочей поездки Премьер-министра в Жетысуский регион.

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов тогда доложил, что объект будет эксплуатироваться в составе действующей единой системы магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган, запуск планируется в конце 2026 года.

Магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал обеспечит природным газом 66 населенных пунктов Аксуского, Сарканского, Алакольского районов, где проживают 124 тыс. жителей. По информации акимата области Жетысу, строительство объекта обойдется в 131,7 млрд тенге.

#Жетысу #газ #газификация

Популярное

Все
Сто спасенных жизней
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
Объединить усилия
Волонтеры поддержали ветеранов
Время людей труда
Дороги дружбы
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
В столице готовятся к паводковому периоду
Особому городу – особый статус
Выигран малый чемпионат мира
Как избавиться от долгов и открыть свой бизнес
Права инвесторов защищает государство
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Оштрафованы за продажу насвая
До новой школы
Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие
Картофельный хлеб
Независимость, свобода, суверенитет
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
В ожидании рекордного подъема воды
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Практически каждая пятая покупка сегодня совершается онлайн
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие
До новой школы
Выигран малый чемпионат мира
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]