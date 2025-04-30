25 апреля 2025 года Правительством Республики Казахстан принято постановление «О некоторых вопросах Национальной гвардии Республики Казахстан», в соответствии с которым создано республиканское государственное учреждение — воинская часть 5575 Национальной гвардии МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Согласно документу, новая воинская часть будет дислоцироваться в городе Жезказган Улытауской области. Основной задачей подразделения станет охрана общественного порядка на вверенной территории.

Уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в данной сфере, определено Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

Финансирование деятельности нового учреждения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Справочно:

Национальная гвардия МВД РК входит в единую систему органов внутренних дел и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных посягательств.

Личный состав оперативных подразделений Национальной гвардии несет службу по охране общественного порядка в столице страны и в 20 городах Казахстана.

К основным задачам военнослужащих при патрульно-постовой службе относятся:

- обеспечение личной и имущественной безопасности граждан;

- охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

- предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений;

- участие в раскрытии преступлений и задержании правонарушителей.