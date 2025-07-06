В жилых массивах Астаны проходят праздничные концерты в честь Дня столицы

День столицы
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Проведение в День столицы концертов в жилых массивах стало доброй традицией, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В честь Дня столицы в жилых массивах шести районов города традиционно проходят праздничные концерты с участием творческих коллективов и популярных исполнителей, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Проведение в День столицы концертов в жилых массивах стало доброй традицией.

На мероприятиях для жителей выступают творческие коллективы подведомственных учреждений Управления культуры столицы и звезды казахстанской эстрады. Среди них Бауыржан Исаев, Бибигуль Искакова, трио «Восток», «Айлин» и «Алтын», Зарина Омарова, Даурен Сейтжанов, Берик Ержанов, Гульнур Оразымбетова, Максат Базарбай, Айдын Жумабай, Сейфуллин Жолбарыс, Курмаш Махан, Айгуль Иманбаева, Максат Базарбай, Молдир Мукан, Парасат Отан, группа "Байтерек" и многие другие.

Концерты проходят в районе Алматы в жилом массиве «Железнодорожный» и парке «Жеруйык», в районе Байконыр - в жилых массивах Өндіріс», «Казгородок», «Кирпичный», в районе Нура - на площадках «Айгыржал» и «Жагалау», в районе Сарайшык - в жилых массивах «Промышленный», «Интернациональный», «Отау», в районе Сарыарка - в парке «Коктал», сквере «Коргалжын», на городской площади.

Праздничную программу завершат в районе Есиль театральные мини-спектакли в парке «Жетісу». Ожидается выступление таких творческих коллективов, как театр «Высокие Братья», театр «Артишок», экспериментальный театр ArtLab, театр Мутурганова, театр Limpopo и театр Мимики и танца DNE.

#Астана #День столицы #праздничная программа

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