"В жизни бывают разные ситуации" – глава МВД о новых штрафах за маты и вандализм

По словам министра, для назначения наказания должно быть реально нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм по отношению к обществу.

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6 марта вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов пояснил, в каких случаях будут применяться данные нормы закона, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Этот закон и раньше существовал, просто теперь ужесточена ответственность. Также отмечу, что закон был направлен в первую очередь на борьбу с вандализмом. У нас очень много происходит случаев осквернения жилых комплексов, лифтов, подъездов, автобусных остановок, и мы не могли привлекать к ответственности нарушителей порядка, в связи с чем была ужесточена ответственность именно за осквернение, за нарушение общественного порядка», - отметил в кулуарах после заседания Правительства Марат Ахметжанов.

Что касается ужесточения ответственности за нецензурную брань, то эти поправки в кодекс, по словам министра, имеют свои квалифицирующие признаки.

«Это реально должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм по отношению к обществу, то есть, должен быть потерпевший, честь и достоинство которого задели действия хулигана, нарушение общественного порядка и действия или слова, не согласующиеся с моральными принципами нашего общества. По крайней мере, если нарушение будет совершено в общественных местах, то хулиган понесет достойное наказание. Но в жизни бывают разные ситуации, если, например, молоток упал на ногу, то это не является нарушением общественного порядка», - пояснил министр.