В знак величайшей благодарности

Статьи
40
Ербол Тишкамбаев, Раушан Утеулина, Акмолинская область

В Акколе торжественно открыли памятник и сквер в честь 100-летия со дня рождения Сагадата Нурмагамбетова

фото пресс-службы Сената

Торжественное мероприятие, посвященное вековому юбилею Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова прошло на его малой родине – в городе Акколь. В нем приняли участие председатель Сената Маулен Ашимбаев, а также министр обороны Руслан Жаксылыков, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, ветераны Во­оруженных сил, Халық Қаһарманы генерал армии в отставке Мухтар Алтынбаев, Халық Қаһарманы генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев, Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Тохтар Аубакиров, воспитанники столичного Военного колледжа, военнослужащие Акмолинского гарнизона, родные Сагадата Нурмагамбетова и жители города.

В сопровождении военнослужащих роты почетного караула под торжественные звуки оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил участники мероприятия установили корзины с цветами у памятника прославленного воина.

Маулен Ашимбаев зачитал письмо от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что жизнь и достижения Сагадата Нурмагамбетова служат примером служения Отчизне, а его имя увековечено в истории Казахстана.

«Весь жизненный путь первого генерала армии Казахстана Сагадата Нурмагамбетова был связан с воинской службой. Будучи первым министром обороны, он внес значительный вклад в формирование и укрепление Вооруженных сил страны. Благодаря своим жизненным принципам, знаниям и целеустремленности, скромности и справедливости он стал олицетворением истинного генерала. Этот памятник – дань глубокого уважения и признательности народному герою, всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. У Сагадата Нурмагамбетова есть знаменитая фраза: «Бдительно стойте на страже мира!» Эти слова обращены не только к солдатам, но и к каждому граж­данину. Следовать этому завету – наш сыновий долг», – говорится в обращении Главы государства.

Отмечая заслуги боевого генерала, спикер Сената акцентировал внимание на духовном наследии выдающегося государственного, военного и общественного деятеля Казахстана. Изучение жизни и увековечение памяти таких личностей, по мнению Маулена Ашимбаева, способствует укреплению общенациональной идентичности.

Слова признательности инициаторам создания скульптуры и ее автору Айдосу Буркитбаеву выразила дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, которая поделилась воспоминаниями об отце, вся жизнь которого была посвящена служению Отечеству.

– Это дань памяти не только моему отцу, но и всему героическому поколению казахстанцев, тем, кто воевал и тем, кто не покладая рук трудился в тылу, – отметила дочь Героя Айсулу Нурмагамбетова.

Под звуки военного оркестра парадные расчеты прошли по площади, держа равнение на Героя, запечатленного в бронзе, отдавая дань уважения прославленному военачальнику.

Открытие памятника Сагадату Нурмагамбетову – событие, которого в регионе ждали. И даже так не вовремя и довольно сильно разыгравшаяся непогода – внезапно в Акколе завьюжило как зимой – не снизила градус его торжественности.

– Акмолинская земля – не только, как ее называют, золотая колыбель искусства. Наш край взрастил немало героических личностей. К примеру, из 500 Героев Советского Союза 66 – выходцы из Акмолинской области. Среди них известные далеко за пределами страны имена: Рахимжан Кошкарбаев, Малик Габдуллин, Талгат Бегельдинов и Сагадат Нурмагамбетов, – сказал аким области Марат Ахметжанов.

Имя легендарного земляка в Акмолинской области носят шесть улиц, в том числе одна в Акколе, а также общеобразовательная школа в его родном селе Еңбек. Кроме того, скоро именем Сагадата Нурмагамбетова назовут одну из улиц в городе Косшы.

Напомним, Сагадат Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года. Прошел боевой путь от курсанта военного училища до генерала армии, от командира пулеметного взвода до министра обороны суверенного Казахстана. Самоотверженный ратный труд Сагадата Кожахметовича отмечен 16 орденами и 30 медалями СССР, Республики Казахстан и других стран.

#память #памятник #Акколь #Сагадат Нурмагамбетов #100-летие

Популярное

Все
Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
Поставлена задача спасти апорт как сорт
Два новых рекорда установил Роналду
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Кандасом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан
Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо
Показали достойный результат на состязаниях в России
Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом
Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток
Бедой для природы оборачивается бескультурье
В Туркестане состоялась премьера спектакля «Қаламқас»
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Что связывает Пушкина с областью Абай?
«Тайник-KZ» стал брендом
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Казахстан – не проходной двор
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Посвящается поэту и гражданину
У Казахстана уникальный культурный код
Фундамент языка закладывается с колыбели
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом
Вся его жизнь – пример бесконечной любви к Родине
Навечно в памяти народной
Мероприятия к 100-летию Сагадата Нурмагамбетова прошли в го…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]