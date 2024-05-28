В знак величайшей благодарности

Торжественное мероприятие, посвященное вековому юбилею Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова прошло на его малой родине – в городе Акколь. В нем приняли участие председатель Сената Маулен Ашимбаев, а также министр обороны Руслан Жаксылыков, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, ветераны Во­оруженных сил, Халық Қаһарманы генерал армии в отставке Мухтар Алтынбаев, Халық Қаһарманы генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев, Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Тохтар Аубакиров, воспитанники столичного Военного колледжа, военнослужащие Акмолинского гарнизона, родные Сагадата Нурмагамбетова и жители города.

В сопровождении военнослужащих роты почетного караула под торжественные звуки оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил участники мероприятия установили корзины с цветами у памятника прославленного воина.

Маулен Ашимбаев зачитал письмо от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что жизнь и достижения Сагадата Нурмагамбетова служат примером служения Отчизне, а его имя увековечено в истории Казахстана.

«Весь жизненный путь первого генерала армии Казахстана Сагадата Нурмагамбетова был связан с воинской службой. Будучи первым министром обороны, он внес значительный вклад в формирование и укрепление Вооруженных сил страны. Благодаря своим жизненным принципам, знаниям и целеустремленности, скромности и справедливости он стал олицетворением истинного генерала. Этот памятник – дань глубокого уважения и признательности народному герою, всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. У Сагадата Нурмагамбетова есть знаменитая фраза: «Бдительно стойте на страже мира!» Эти слова обращены не только к солдатам, но и к каждому граж­данину. Следовать этому завету – наш сыновий долг», – говорится в обращении Главы государства.

Отмечая заслуги боевого генерала, спикер Сената акцентировал внимание на духовном наследии выдающегося государственного, военного и общественного деятеля Казахстана. Изучение жизни и увековечение памяти таких личностей, по мнению Маулена Ашимбаева, способствует укреплению общенациональной идентичности.

Слова признательности инициаторам создания скульптуры и ее автору Айдосу Буркитбаеву выразила дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, которая поделилась воспоминаниями об отце, вся жизнь которого была посвящена служению Отечеству.

– Это дань памяти не только моему отцу, но и всему героическому поколению казахстанцев, тем, кто воевал и тем, кто не покладая рук трудился в тылу, – отметила дочь Героя Айсулу Нурмагамбетова.

Под звуки военного оркестра парадные расчеты прошли по площади, держа равнение на Героя, запечатленного в бронзе, отдавая дань уважения прославленному военачальнику.

Открытие памятника Сагадату Нурмагамбетову – событие, которого в регионе ждали. И даже так не вовремя и довольно сильно разыгравшаяся непогода – внезапно в Акколе завьюжило как зимой – не снизила градус его торжественности.

– Акмолинская земля – не только, как ее называют, золотая колыбель искусства. Наш край взрастил немало героических личностей. К примеру, из 500 Героев Советского Союза 66 – выходцы из Акмолинской области. Среди них известные далеко за пределами страны имена: Рахимжан Кошкарбаев, Малик Габдуллин, Талгат Бегельдинов и Сагадат Нурмагамбетов, – сказал аким области Марат Ахметжанов.

Имя легендарного земляка в Акмолинской области носят шесть улиц, в том числе одна в Акколе, а также общеобразовательная школа в его родном селе Еңбек. Кроме того, скоро именем Сагадата Нурмагамбетова назовут одну из улиц в городе Косшы.

Напомним, Сагадат Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года. Прошел боевой путь от курсанта военного училища до генерала армии, от командира пулеметного взвода до министра обороны суверенного Казахстана. Самоотверженный ратный труд Сагадата Кожахметовича отмечен 16 орденами и 30 медалями СССР, Республики Казахстан и других стран.