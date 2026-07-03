В зоопарке впервые за двадцать лет родились еноты-полоскуны

В зоопарке произошло долгожданное пополнение — у пары енотов-полоскунов Арчи и Беллы родились три детеныша. Это первый приплод енотов в зоопарке за последние почти двадцать лет, что делает событие особенно значимым для коллектива учреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Малыши появились на свет 27 апреля. Первые месяцы жизни они находились в укрытии вместе с матерью. Белла проявила себя как заботливая мама и тщательно оберегала потомство, не подпуская к детенышам посторонних. Лишь сейчас, когда малыши окрепли и стали более самостоятельными, они начали выходить в большой вольер, где посетители могут наблюдать за их первыми исследованиями окружающего мира.

«Пол малышей пока определить не удалось, поэтому имена им будут выбраны позднее. «При рождении детеныши енота-полоскуна весят всего 60–70 граммов. Они появляются на свет слепыми и глухими, полностью завися от матери. В первые недели жизни их рацион состоит исключительно из материнского молока. По мере взросления малыши начинают постепенно переходить на взрослую пищу. Сейчас они уже пробуют мясо, рыбу, овощи, фрукты и овсяную кашу — все то, чем питаются их родители» - отметила руководитель отдела «Хищные млекопитающие» Гаухар Сергибаева.

Семейство енотов обитает в самом дальнем вольере «леопардного» круга — комплекса вольеров с хищниками, расположенного напротив экспозиции с жирафами. Зоопарк приглашает посетителей познакомиться с новыми обитателями и напоминает, что спокойствие животных является важным условием их благополучия. Специалисты надеются, что малыши будут успешно расти и развиваться, а их появление станет еще одним шагом в сохранении и популяризации животных, содержащихся в современных зоопарках.