В зоопарке впервые за двадцать лет родились еноты-полоскуны

В зоопарке произошло долгожданное пополнение — у пары енотов-полоскунов Арчи и Беллы родились три детеныша. Это первый приплод енотов в зоопарке за последние почти двадцать лет, что делает событие особенно значимым для коллектива учреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы
Малыши появились на свет 27 апреля. Первые месяцы жизни они находились в укрытии вместе с матерью. Белла проявила себя как заботливая мама и тщательно оберегала потомство, не подпуская к детенышам посторонних. Лишь сейчас, когда малыши окрепли и стали более самостоятельными, они начали выходить в большой вольер, где посетители могут наблюдать за их первыми исследованиями окружающего мира.
«Пол малышей пока определить не удалось, поэтому имена им будут выбраны позднее. «При рождении детеныши енота-полоскуна весят всего 60–70 граммов. Они появляются на свет слепыми и глухими, полностью завися от матери. В первые недели жизни их рацион состоит исключительно из материнского молока. По мере взросления малыши начинают постепенно переходить на взрослую пищу. Сейчас они уже пробуют мясо, рыбу, овощи, фрукты и овсяную кашу — все то, чем питаются их родители» - отметила руководитель отдела «Хищные млекопитающие» Гаухар Сергибаева.
Семейство енотов обитает в самом дальнем вольере «леопардного» круга — комплекса вольеров с хищниками, расположенного напротив экспозиции с жирафами. Зоопарк приглашает посетителей познакомиться с новыми обитателями и напоминает, что спокойствие животных является важным условием их благополучия. Специалисты надеются, что малыши будут успешно расти и развиваться, а их появление станет еще одним шагом в сохранении и популяризации животных, содержащихся в современных зоопарках.