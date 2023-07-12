ВАП будет проводить аудит средств местных бюджетов

Фото: пресс-служба ВАП РК

Напомним, сегодня, 12 июля 2023 года, глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

В рамках закона приняты поправки, расширяющие полномочия Высшей аудиторской палаты.

«В рамках конституционной реформы главы государства и в ответ на широкий общественный запрос, связанный с необходимостью кардинального повышения эффективности использования государственных средств, депутатами Парламента были инициированы соответствующие поправки, – отметили в ведомстве. – Таким образом, согласно внесенным изменениям Высшая аудиторская палата проводит государственный аудит не только средств республиканского бюджета, но и наделяется правом проводить аудит средств местных бюджетов. На практике это означает, что все инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств местных бюджетов, попадают под объектив ВАП».

Кроме того, Высшая аудиторская палата наделяется правом пересмотра итогов аудита всех органов госаудита (КВГА, ревизионных комиссий, СВА), что направлено на снижение коррупционных рисков и улучшение деятельности всех органов госаудита.

Новшества положительно повлияют и на предпринимательскую деятельность, обозначили в ведомстве. Опираясь на постановление ВАП о пересмотре итогов аудита других органов госаудита, объект аудита сможет в судебном порядке обжаловать ранее выданные аудиторские предписания. Это пресечет коррупционные правонарушения в аудиторской сфере.