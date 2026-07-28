Вайб-кодинг: новый инструмент разработки или временная мода?

Фото: пресс-служба АО «Казахстан ГИС Центр»

Последние два года в мире разработки программного обеспечения набирает силу явление, получившее название «вайб-кодинг» (vibe coding) — создание программ через диалог с искусственным интеллектом, когда разработчик описывает задачу простыми словами, а нейросеть генерирует и правит код. Термин звучит несерьёзно, почти игриво, но за ним стоит вполне серьёзная технологическая тенденция, которая уже меняет то, как создаётся программное обеспечение - от мобильных приложений до элементов корпоративных информационных систем.

Как инженер-программист по образованию и руководитель организации, отвечающей за информационно-коммуникационную инфраструктуру военного назначения, я решил разобраться в этом явлении не по публикациям, а на практике - самостоятельно пройти путь от простых вопросов к чат-боту до работы с полноценными инструментами ИИ-разработки. Ниже — выводы, которые может быть полезно знать, как коллегам по отрасли, так и широкой аудитории.

Что такое вайб-кодинг на самом деле

По сути, это смещение роли разработчика: вместо написания кода строка за строкой человек формулирует задачу на естественном языке, а модель ИИ предлагает реализацию, которую затем нужно проверить, протестировать и доработать. Инструменты для этого прошли путь от простых чат-ассистентов, дающих советы, до агентов, способных самостоятельно создавать файлы проекта, вносить правки в существующий код и запускать тесты.

Важно понимать: это не «магия», а ускоритель для тех, кто понимает, что происходит. Качество результата напрямую зависит от того, насколько точно поставлена задача и насколько внимательно человек проверяет то, что получилось.

Возможности

Первое и главное преимущество - скорость прототипирования. Идея, на реализацию которой раньше требовались недели поиска специалиста и согласования технического задания, сегодня может превратиться в рабочий прототип за дни. Это особенно ценно для проверки гипотез: прежде чем вкладывать ресурсы в полноценную разработку, можно быстро увидеть, работает ли концепция вообще.

Второе - снижение порога входа. Люди с базовыми техническими знаниями, но без глубокой экспертизы в конкретном языке программирования или фреймворке, получают возможность самостоятельно собирать работающие решения - учётные формы, внутренние утилиты, простые мобильные приложения.

Третье - переосмысление роли квалифицированных инженеров. ИИ не заменяет разработчика, а освобождает его от рутинных задач, позволяя сосредоточиться на архитектуре, безопасности и бизнес-логике — там, где нужны опыт и ответственность.

Риски и ограничения

Здесь необходима трезвость. Практика показывает несколько системных проблем.

Иллюзия готовности. Сгенерированный код часто выглядит рабочим, но не проходит проверку в реальных условиях — при работе с большими объёмами данных, нестабильным соединением, нестандартными сценариями использования. Внешняя гладкость результата создаёт ложное чувство завершённости.

Потеря контроля над качеством. Без опытного инженера, проверяющего архитектуру, легко накопить технический долг: дублирующийся код, уязвимости, несогласованную логику. Особенно это критично при масштабировании.

Вопросы безопасности данных. Использование внешних облачных ИИ-сервисов для работы с чувствительной информацией недопустимо там, где действуют требования по защите данных, — а это прямо касается государственных информационных систем, тем более систем специального и военного назначения.

Зависимость от инструмента и провайдера. Подписки, лимиты, доступность сервисов - всё это внешние факторы, которые организация не контролирует напрямую. Строить критическую инфраструктуру на инструменте, который может измениться или стать недоступным, - риск, который нужно закладывать заранее.

Дефицит ответственности. Код, сгенерированный ИИ, не имеет автора в юридическом смысле. Ответственность за итоговое решение всегда лежит на человеке и организации, которая его внедряет.

Применение в государственном секторе с учетом ограничений

Государственные информационные системы работают в контуре жёстких требований: закрытые сети, локализация данных, испытания по требованиям информационной безопасности, невозможность использования облачных сервисов иностранной юрисдикции для работы с чувствительной информацией.

Это не значит, что вайб-кодинг государственному сектору не подходит - это значит, что применять его нужно избирательно и с чётким пониманием границ.

Разумные сценарии применения:

Прототипирование вне контура чувствительных данных - разработка макетов интерфейсов, внутренних вспомогательных утилит, форм для обучения персонала, где не задействованы реальные защищаемые данные.

Обучение и повышение квалификации сотрудников - использование ИИ-инструментов как способа быстрее разобраться в новых технологиях, языках, подходах, прежде чем внедрять их в продуктив.

Локальные и изолированные решения - при появлении зрелых моделей ИИ, разворачиваемых в закрытом контуре без передачи данных вовне, применение становится возможным и для более чувствительных задач, но это отдельное, куда более капиталоёмкое направление.

Категорически недопустимо: использование публичных облачных ИИ-сервисов для работы с закрытой информацией, генерация кода для систем, обрабатывающих персональные данные ограниченного доступа, без последующего полноценного аудита безопасности и без выполнения требований регуляторов.

Вывод

Вайб-кодинг - это не временная мода и не угроза профессии разработчика, а новый инструмент, требующий зрелого подхода. Для бизнеса и государственных организаций ключевая задача - не запретить или бездумно внедрить его, а выработать чёткие правила: где он ускоряет работу, а где создаёт риски, которые перевешивают выгоду.

Именно поэтому в АО «Казахстан ГИС Центр» мы изучаем эту технологию на практике - чтобы принимать решения о её применении осознанно, а не по инерции моды. Мы также заинтересованы в диалоге с профессиональным сообществом: если у вас есть опыт применения ИИ-инструментов в разработке, собственные прототипы или интерес присоединиться к команде специалистов, работающих над реальными задачами государственного масштаба, - мы открыты к сотрудничеству.