Важен любой голос: Аида Балаева высказалась о петиции против бытового насилия

Министр культуры и информации Аида Балаева сделала заявление в социальных сетях по поводу петиции против бытового насилия, сообщает Kazpravda.kz
Глава ведомства напомнила, что петиция против бытового насилия набрала 150 тысяч голосов после последних резонансных событий. Специальная платформа для подачи онлайн-петиций заработает в апреле 2024 года.
«Согласно закону «Об общественном контроле», относительно данной петиции действительно не будут применяться описанные процедуры. Однако, для государства очень важен любой голос, и мы прислушиваемся к мнению общественности. Тем более, когда это касается здоровья и жизни людей. Такое волеизъявление казахстанцев на болезненную тему нельзя обойти стороной. Об этой петиции уже высказались руководители многих государственных органов», — пояснила она на своей странице в Facebook.
Также Аида Балаева упомянула о том, какая работа проводится по теме семейно-бытового насилия.
«Сегодня на уровне правительства проведены соответствующие обсуждения, на координационном совете генеральной прокуратуры также были обсуждены меры по противодействию домашнему насилию, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте разрабатывает комплексный план по данной тематике. Еще раз повторюсь: петиция будет обязательно учтена при работе госорганов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. И мы находимся в постоянном контакте с рядом экспертов, инициировавших эту петицию, и принимаем во внимание их мнения. Подробнее об онлайн-петициях на моей страничке есть специальное видео», — резюмировала министр.
Напомним, об ужесточении ответственности за бытовое насилие рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.