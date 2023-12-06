Важен любой голос: Аида Балаева высказалась о петиции против бытового насилия

Фото: Kazpravda.kz

Глава ведомства напомнила, что петиция против бытового насилия набрала 150 тысяч голосов после последних резонансных событий. Специальная платформа для подачи онлайн-петиций заработает в апреле 2024 года.

«Согласно закону «Об общественном контроле», относительно данной петиции действительно не будут применяться описанные процедуры. Однако, для государства очень важен любой голос, и мы прислушиваемся к мнению общественности. Тем более, когда это касается здоровья и жизни людей. Такое волеизъявление казахстанцев на болезненную тему нельзя обойти стороной. Об этой петиции уже высказались руководители многих государственных органов», — пояснила она на своей странице в Facebook.

Также Аида Балаева упомянула о том, какая работа проводится по теме семейно-бытового насилия.

«Сегодня на уровне правительства проведены соответствующие обсуждения, на координационном совете генеральной прокуратуры также были обсуждены меры по противодействию домашнему насилию, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте разрабатывает комплексный план по данной тематике. Еще раз повторюсь: петиция будет обязательно учтена при работе госорганов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. И мы находимся в постоянном контакте с рядом экспертов, инициировавших эту петицию, и принимаем во внимание их мнения. Подробнее об онлайн-петициях на моей страничке есть специальное видео», — резюмировала министр.

Напомним, об ужесточении ответственности за бытовое насилие рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.