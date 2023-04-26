Как изменится наказание за бытовое насилие в Казахстане

Послания, Общество
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Об ужесточении ответственности за бытовое насилие рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Ренат Зулхаиров в ходе брифинга на площадке СЦК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В сентябре 2022 года в своем послании народу Казахстана президент страны поручил ужесточить ответственность за бытовое насилие.

«МВД на основании проведенного анализа правоприменительной практики и международного опыта выработал законодательные изменения. Во-первых, это переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Практика показывает, что жертвы обращаются в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью, а по прибытии сотрудников полиции отказываются писать заявления на агрессоров», – отметил спикер.

Так, только в прошлом году таких фактов было более 70 тысяч. Зачастую после ухода полиции конфликт в семье продолжается, и порой это приводит к более тяжким последствиям.

Зулхаиров отметил, что предлагаемые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших (то есть по факту совершения бытового насилия). Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора, а окончательное решение будет принимать суд.

«Во-вторых, исключается возможность повторного примирения сторон. Сейчас при наличии заявления нами составляется адмпротокол, половина из которых прекращается в суде в связи с примирением либо изменением позиции жертвы. Это происходит в результате уговоров и давления со стороны агрессора или родственников», – резюмировал зампредседателя КАП.

Он поделился статистикой за прошлый год. Так, по бытовым скандалам в суд было направлено 47 тысяч административных дел, из них 20 тысяч прекращено в связи с примирением сторон. Теперь примириться можно будет только один раз, в суде, что позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших.

«В-третьих, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста. Действующим законодательством за семейно-бытовое насилие предусмотрен арест до 5, 10 или 15 суток. На практике суды при вынесении постановления ограничивались арестом сроком от 1 до 5 суток», – подчеркнул спикер.

Теперь же за семейный скандал агрессор будет предупрежден либо арестован на 5 суток (ранее – до 5). В случае повторного совершения – 10 суток ареста (ранее – до 10). А за побои – 10 суток ареста (ранее – до 10), за повторное – 20 суток ареста (ранее – до 15). За причинение легкого вреда здоровью – 15 суток ареста (ранее – до 15), а повторное – 25 суток (ранее – 20 суток).

За нарушение защитного предписания исключили предупреждение, теперь предусмотрен только арест на 10 суток (ранее – 5 суток). За нарушение установленного судом особого требования к поведению исключен штраф (15 МРП), а срок ареста увеличен и составляет 10 суток (ранее – 7). Повторное нарушение – арест 20 суток (ранее – 10 суток).

«В отдельные статьи Уголовного кодекса (106 и 107), связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью ввели квалифицирующий признак «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного», – напомнил Зулхаиров.

Спикер пояснил, что это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность (санкция части 1 статьи 106 УК – от 3 до 8 лет, части 2 – от 6 до 10 лет, санкция части 1 статьи 107 УК – до 2 лет, часть 2 – до 3 лет).

16 марта 2023 года данные поправки поддержаны депутатами Парламента и 20 апреля были подписаны главой государства. Изменения в Уголовный кодекс вступают в силу 19 мая, а в Кодекс об административных правонарушениях – с июля текущего года.

#МВД #общество #наказание #послание #бытовое насилие #дебошир

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