Важная глава в истории страны
Серик Сейдуманов, академик, доктор социологических наук, вице-президент Ассоциации социологов Казахстана
Принятие новой Конституции посредством прямого волеизъявления граждан знаменует начало очередной важной главы в летописи нашей страны. Это не просто юридическая процедура, а момент проектирования будущего, в котором Казахстан стремится к подлинной стабильности и устойчивости. Сегодня мы стоим перед исторической необходимостью: для нас важно не просто формальное обновление, а глубокое укрепление государственных институтов и поиск инструментов для опережающего развития.