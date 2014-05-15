Важная площадка для диалога

Выступая на форуме, глава МИД РК отметил, что это мероприятие открывает новую страницу в отношениях стран Центральной Азии и Азербайджана с арабскими государствами и дает хороший старт для наращивания взаимовыгодного торгового, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

– Мы уверены в большом потенциале форума и выражаем готовность к тесной работе по реализации поставленных задач, – заявил Е. Идрисов. – Председательство Казахстана в СМИД ОИС в 2011–2012 годах стало значимым фактором в укреплении отношений нашей страны с арабским миром. Председательство позволило определить сферы, где наши интересы совпадают, и существуют предпосылки к эффективному взаимодействию.

Также было отмечено, что позитивным шагом в развитии сотрудничества может стать открытие регионального представительства ЛАГ в Центральной Азии с резиденцией в Алматы.

Подчеркнул глава казахстанского внешнеполитического ведомства и значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, который открывается в свете предстоящего принятия законодательного пакета по стимулированию инвестиций и создания Евразийского экономического союза, реализации в Казахстане Концепции развития «зеленой» экономики и региональной программы «Зеленый мост». Кроме того, ЭКСПО-2017 может стать отправной точкой для налаживания взаимодействия по использованию возобновляемой энергии и переходу к «зеленой» экономике, тем более, как отметил Е. Идрисов, что некоторые арабские страны уже добились впечатляющих успехов в этой сфере.

В своем выступлении глава МИД РК также призвал увеличить объемы взаимной торговли между странами – участницами форума. Он отметил, что здесь можно рассмотреть возможности создания совместных торгово-промышленных палат и деловых советов, также для развития сотрудничества важно уделять пристальное внимание развитию транспортной инфраструктуры. Е. Идрисов подчеркнул, что мировая экономика еще не вышла из кризиса 2007–2009 годов, а ближайшим вызовом для стран может стать ее новая дестабилизация. Одновременно обостряются продовольственная проблема и конкуренция за пользование ресурсами. В этом контексте особенную актуальность приобретает инициатива Казахстана о создании Организации по продовольственной безопасности ОИС. Рядом стран – членов ОИС, выразивших полную поддержку, уже подписан Устав Исламской организации по продовольственной безопас­ности в ходе 40-й сессии СМИД ОИС.

– Мы надеемся, что данный вопрос получит понимание и поддержку со стороны и правительств ваших стран, которые присоединятся к нему в самое ближайшее время, – обратился глава казахстанского внешнеполитического ведомства к участникам форума.

Проинформировал Е. Идрисов и о других международных инициативах Казахстана, а также выразил надежду на поддержку кандидатуры нашей страны на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы. Резюмируя, глава МИД РК заявил, что Казахстан рассматривает ЛАГ в качестве ведущего объединения арабских государств, с которыми наша страна имеет многовековые исторические связи, и подтверждает свою приверженность дальнейшему последовательному развитию всестороннего сотрудничества.

По итогам мероприятия была принята Эр-Риядская декларация. В ней, в частности, нашли отражение призыв к активному участию в ЭКСПО-2017 в Астане, поддержка вклада Казахстана и других стран Центральной Азии в глобальное ядерное разоружение и нераспространение, а также инициативы Президента РК по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Кроме того, участники форума подписали Меморандум по экономике и сотрудничеству между ЛАГ, странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Также на полях форума состоялись двусторонние встречи Ерлана Идрисова с министрами иностранных дел: Саудовской Аравии – принцем Саудом Аль-Фейсалом, Катара – Халедом бен Мухаммед аль-Атия, Бахрейна – шейхом Халидом бин Ахмед бин Мохаммед Аль-Халифа, Кыргызстана – Эрланом Абдылдаевым, Ливана – Джебраном Бассилом, Омана – Юсуфом бин Алави бин Абдулла, Туниса – Монги Хамди и другими. А в ходе переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Набилем аль-Араби глава МИД РК обсудил перспективы укрепления сотрудничества Казахстана с этой организацией.

Ануар КАЛМЫКОВ