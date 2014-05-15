Важная площадка для диалога

Политика
579

Выступая на форуме, глава МИД РК отметил, что это мероприятие открывает новую страницу в отношениях стран Центральной Азии и Азербайджана с арабскими государствами и дает хороший старт для наращивания взаимовыгодного торгового, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

– Мы уверены в большом потенциале форума и выражаем готовность к тесной работе по реализации поставленных задач, – заявил Е. Идрисов. – Председательство Казахстана в СМИД ОИС в 2011–2012 годах стало значимым фактором в укреплении отношений нашей страны с арабским миром. Председательство позволило определить сферы, где наши интересы совпадают, и существуют предпосылки к эффективному взаимодействию.

Также было отмечено, что позитивным шагом в развитии сотрудничества может стать открытие регионального представительства ЛАГ в Центральной Азии с резиденцией в Алматы. 

Подчеркнул глава казахстанского внешнеполитического ведомства и значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, который открывается в свете предстоящего принятия законодательного пакета по стимулированию инвестиций и создания Евразийского экономического союза, реализации в Казахстане Концепции развития «зеленой» экономики и региональной программы «Зеленый мост». Кроме того, ЭКСПО-2017 может стать отправной точкой для налаживания взаимодействия по использованию возобновляемой энергии и переходу к «зеленой» экономике, тем более, как отметил Е. Идрисов, что некоторые арабские страны уже добились впечатляющих успехов в этой сфере.

В своем выступлении глава МИД РК также призвал увеличить объемы взаимной торговли между странами – участницами форума. Он отметил, что здесь можно рассмотреть возможности создания совместных торгово-промышленных палат и деловых советов, также для развития сотрудничества важно уделять пристальное внимание развитию транспортной инфраструктуры. Е. Идрисов подчеркнул, что мировая экономика еще не вышла из кризиса 2007–2009 годов, а ближайшим вызовом для стран может стать ее новая дестабилизация. Одновременно обостряются продовольственная проблема и конкуренция за пользование ресурсами. В этом контексте особенную актуальность приобретает инициатива Казахстана о создании Организации по продовольственной безопасности ОИС. Рядом стран – членов ОИС, выразивших полную поддержку, уже подписан Устав Исламской организации по продовольственной безопас­ности в ходе 40-й сессии СМИД ОИС. 

– Мы надеемся, что данный вопрос получит понимание и поддержку со стороны и правительств ваших стран, которые присоединятся к нему в самое ближайшее время, – обратился глава казахстанского внешнеполитического ведомства к участникам форума.

Проинформировал Е. Идрисов и о других международных инициативах Казахстана, а также выразил надежду на поддержку кандидатуры нашей страны на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы. Резюмируя, глава МИД РК заявил, что Казахстан рассматривает ЛАГ в качестве ведущего объединения арабских государств, с которыми наша страна имеет многовековые исторические связи, и подтверждает свою приверженность дальнейшему последовательному развитию всестороннего сотрудничества.

По итогам мероприятия была принята Эр-Риядская декларация. В ней, в частности, нашли отражение призыв к активному участию в ЭКСПО-2017 в Астане, поддержка вклада Казахстана и других стран Центральной Азии в глобальное ядерное разоружение и нераспространение, а также инициативы Президента РК по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Кроме того, участники форума подписали Меморандум по экономике и сотрудничеству между ЛАГ, странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Также на полях форума состоялись двусторонние встречи Ерлана Идрисова с министрами иностранных дел: Саудовской Аравии – принцем Саудом Аль-Фейсалом, Катара – Халедом бен Мухаммед аль-Атия, Бахрейна – шейхом Халидом бин Ахмед бин Мохаммед Аль-Халифа, Кыргызстана – Эрланом Абдылдаевым, Ливана – Джебраном Бассилом, Омана – Юсуфом бин Алави бин Абдулла, Туниса – Монги Хамди и другими. А в ходе переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Набилем аль-Араби глава МИД РК обсудил перспективы укрепления сотрудничества Казахстана с этой организацией.

Ануар КАЛМЫКОВ

Популярное

Все
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Дело Нурлана Масимова передали в суд
Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Разовой акцией легализуют праворульные авто в Казахстане
О погоде по Казахстану на 27-29 декабря рассказали синоптики
Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане перенесли на год
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахстане за сутки
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желанном подарке на Новый год
Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Алматы
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки
Аферист обещал трудоустройство, выманивая деньги у жителей Темиртау
Получить навыки под конкретную вакансию стало возможным на базе электронной биржи труда
В UFC назвали лучшего бойца 2022 года
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане

Читайте также

Политика
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Мин…
Политика
Партия Adal прекратила свою деятельность
Президент , Международное сотрудничество , Поездки , Политика , Экономика
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам …
Президент , Международное сотрудничество , Поездки , Политика
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]