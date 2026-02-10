Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева прошел круглый стол, посвященный вопросам обсуждения ключевых аспектов проекта новой Конституции. В мероприятии приняли участие депутаты Сената, представители экспертного сообщества, научных и аналитических центров, профильных институтов, а также члены Клуба экспертов при Сенате и Taldau Community.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев подчеркнул стратегическое значение проводимых по инициативе Президента страны преобразований и отметил, что проект новой Конституции отражает запросы общества на глубокую модернизацию политической системы.

– Конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента страны Касым-Жомарта Токаева, направленных на глубокую и системную модернизацию политической системы Казахстана. В центре проекта новой Конституции – принципы Закона и Порядка, интересы и права граж­дан, а также ответственность за бережное отношение к природе и курс на устойчивое развитие. Это и есть практическое воплощение идеи Справедливого Казахстана, закрепленное в конкретных конституционных нормах, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что проект новой Конституции – это, по сути, исторический документ, обновляющий философию развития Казахстана и определяющий новый этап государственности. Вместе с тем он особо подчеркнул масштаб общественного обсуждения документа, а также открытость и публичность работы Конституционной комиссии.

– Вся работа Конституционной комиссии ведется открыто и публично. Заседания транс­лируются в прямом эфире. В комиссию поступает большое количество обращений граждан. Фактически новая Конституция формируется в процессе широкого общественного обсуждения. Сегодняшний круглый стол – часть этого большого и ответственного диалога. В предстоящий период важно будет перевести ценности и идеи Конституции на язык реальных механизмов, будущих законов и практики правоприменения, – отметил спикер Сената.

В ходе работы круглого стола со своими докладами также выступили заместители председателя Сената Жакип Асанов и Ольга Перепечина, председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, являющиеся членами Конституционной комиссии. Своими мнениями поделились также эксперты в сфере юриспруденции и стратегического планирования, политологи, ученые.

Так, директор Института общественной политики партии «Amanat» Мадина Нургалиева обозначила ключевые подходы, заложенные в проекте новой Конституции. По ее словам, предлагаемые изменения в Основной закон опираются на накопленный опыт страны и логично продолжают путь институционального развития Казахстана.

– Действующая Конституция была сформирована на заре нашей независимости и отражала установки и ценности только что оформившегося самостоятельного государства. Нынешний проект новой Конституции уже говорит от имени Казахстана как состоявшегося, зрелого государства, – подчеркнула Мадина Нургалиева.

В своем выступлении она также отдельно остановилась на институте Халық кеңесі, закреп­ленном в проекте Конституции, как новой формы общественного диалога, объединяющей принципы Главы государства по построе­нию справедливого общества и «слышащего государства».

О том, что поддержка проекта Конституции – это выбор в пользу общественной солидарности и ответственности за будущее, высказался управляющий директор Qarmet, эксперт по вопросам трудовых отношений, стратегических и кризисных коммуникаций Ербол Исмаилов. По его словам, в основе документа лежит принцип человекоцентричности, без которого невозможно устойчивое развитие ни экономики, ни государства.

– Конституция – это не документ для одного политического цикла. Это обязательство перед нашим будущим, перед нашими детьми в первую очередь – оставить им страну с понятными правилами, устойчивыми институтами и уважением к человеку. Поддержка новой Конституции – это не эмоции и не конъюнктура, это выбор в пользу человеческого достоинства, общественной солидарности и ответственности за будущее. Это выбор зрелого общества, которое понимает, что сильное государство начинается не с контроля, а с ценностей, которые разделяют все, – подчеркнул Ербол Исмаилов.

Обновленный главный документ страны открывает путь к экономике знаний, считает эксперт в сфере образования Мадина Тыныбаева. Она отметила, что разработка проекта отражает стремление Казах­стана перейти от сырьевой модели экономики к экономике, основанной на знаниях, науке и инновациях. По ее словам, вывод науки, образования и инноваций в ранг стратегического приоритета государства призван устранить разрыв между инвес­тициями в инфраструктуру и реальными технологическими результатами.

– Новый проект Конституции вводит понятие интеллектуального потенциала как основы экономики. Я думаю, это дает прямой мандат на создание правовых режимов, где научная разработка защищена так же строго, как и частная собственность. Казахстан закрепляет это в Конституции и дает сигнал миру, что интеллект – это высшая ценность в Казахстане, – подчеркнула Мадина Тыныбаева.

Председатель правления НАО «Казахстанский институт общест­венного развития» Жулдызай Искакова отметила, что обсуждение проекта Основного закона отражает переход от фрагментарных поправок к целостному конституционному тексту, способному стать ориентиром развития страны на долгосрочную перспективу.

– Сама идея необходимости разработки именно новой Консти­туции ранее уже поднималась в экспертном сообществе, в том числе и представителями Клуба экспертов при Сенате. Один из ключевых выводов заключается в том, что практика фрагментарных поправок уже исчерпала себя. Сегодня речь идет о переходе к целостному конституционному тексту, способному служить устойчивым фундаментом правовой системы и ориентиром развития страны на долгосрочную перспективу, – подчеркнула Жулдызай Искакова.

Председатель правления АО «Центр международных программ» Адиль Кусманов поддержал закрепление в проекте образования, человеческого капитала и инноваций в качестве стратегического приоритета государства. По его словам, такое конституционное закрепление станет сигналом для государственных органов рассматривать сферу образования не только как социальный сектор, но и как самостоятельную отрасль экономики, способную генерировать развитие и добавленную стоимость.

– Образование и инновации сегодня – это 5–6 процентов от ВВП. Это самостоятельная сфера, которая должна развиваться и быть коммерциализируемой. Это не только трансферты и государственное финансирование, но и отдача со стороны бизнеса, – отметил Адиль Кусманов.

Конституционные гарантии станут драйвером развития нау­ки, считает ученый, ассистент профессора Astana IT University Алия Канатова.

– Одним из главных аспектов для развития науки является финансирование и мотивация молодых ученых к науке, также развитие и стимулирование научных разработок. Это все с точки зрения законодательных процессов предложено регулировать на конституционном уровне. Для тех, кто хочет заниматься наукой, это будет являться таким драйвером, потому что все будут защищены уже на конституционном уровне, – отметила Алия Канатова.

Как известно, впервые в истории страны защиту интеллектуальной собственности предложено закрепить на уровне Конституции. И, как отметила директор департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации Айгерим Жонкина, эта норма имеет стратегическое значение для развития креативной экономики. По ее словам, интеллектуальная собственность – это результат творения человеческого разума, создаваемый талантом, трудом и знаниями. Именно эти результаты формируют экономику нового типа – экономику идей, контента, дизайна, музыки и кино.

– Поэтому принципиально важно, что впервые в истории нашей страны защита интеллектуальной собственности закреп­лена на уровне Конституции. Это говорит о том, что государство признает ценность творческого труда и встает на сторону авторов, – отметила Айгерим Жонкина.

По итогам круглого стола участники подчеркнули важность экспертного сопровождения конституционной реформы и выразили готовность к продолжению дальнейшего конструктивного диалога.