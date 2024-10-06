Важно преодолеть фобии: политолог о референдуме по строительству АЭС

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам политолога, в этот день обществу необходимо подтвердить консолидацию и решимость вместе идти вперед к намеченным целям.

«Любая электоральная процедура имеет важнейшее значение, поскольку ничего лучше для обсуждения с населением или вовлечение населения в процесс принятие решения демократия еще не придумала. В целом для нашей страны исторически выборы являются традиционной формой волеизъявления. Мы избирали ханов, избирательное право было как у мужчин, так и у женщин. Думаю, что это большой шаг в развитии электоральной культуры населения», – констатировал он.

Политолог проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной академической библиотеки. По его словам, обсуждение вопроса строительства АЭС можно назвать судьбоносным с точки зрения преодоления энергодефицита, который испытывает республика. Сегодня на улицах заметно оживление, народ торопился на избирательные участки с раннего утра, многие избиратели приходили выразить свою гражданскую позицию вместе с детьми, родители приходили с малышами в колясках.