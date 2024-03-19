Важно выстроить цельный и масштабный исторический нарратив – Карин об итогах Национального курултая

Государственный советник РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале высказался о главных тезисах речи президента Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае в Атырау, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: gov.kz

В Атырауской речи глава государства выдвинул ряд новых инициатив в сфере культурно-гуманитарного развития.

Во-первых, принято решение присвоить степеням ордена «Айбын» имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева, которые будут олицетворять память о подвигах всех казахстанцев в годы войны.

Во-вторых, обозначена необходимость системного изучения и популяризации духовного наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Импульс комплексной работе в этом направлении призван дать специальный международный симпозиум, провести который поручил президент.

В-третьих, будет начата работа по включению в список ЮНЕСКО плато Устюрт и подземных мечетей Мангистау. В этом же контексте следует рассматривать предложение президента о важности совершенствования законодательства в сфере археологии через упорядочение лицензирования и ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки.

Примечательно, что президент предварил этот блок инициатив очень емким месседжем о цельности истории народа, сделав особый акцент о недопустимости противопоставления разных исторических деятелей и эпох. Для страны крайне важно выстроить цельный и масштабный исторический нарратив, свободного от крайних оценок, мифотворчества и спекуляций. Поэтому глава государства в очередной раз указал, что для всестороннего, глубокого и правдивого изучения истории нужны не эмоции и манипуляции, а системная деятельность и вдумчивый анализ.

Важной частью выступления Касым-Жомарта Токаева стало объявление общенациональной борьбы против пяти общественных пороков – наркомании, лудомании, насилия, вандализма и расточительства, которые подрывают здоровье нации, ломают судьбы людей, особенно молодежи, тормозят прогресс нации.

Особое внимание уделено усилению противодействия дискриминации и угнетения женщин в семьях, что является базовым условием социальной справедливости и равенства в прогрессивном обществе.

Президент обозначил общую для всех конкретную задачу, без решения которой невозможно будет добиться поставленных стратегических целей. Поэтому для успешной борьбы с этими социальными пороками необходимы мобилизация не только государственных органов, но и активное участие всех здоровых сил общества.