Важный вклад

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности нефтяной компании в Казах­стане в 2019 году. Вагит Алекперов рассказал о текущем состоянии и перспективах реализации морских проектов «Женис» и «I-P-2».

Российский бизнесмен проинформировал Президента о первых результатах работы завода смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» в Алматинской области, открытого в сентябре текущего года.

Глава государства выразил признательность Вагиту Алекперову за строительство этого предприятия.

– Это очень серьезный вклад Вашей компании в экономику нашей страны. Конечно же, подобного рода инвестиции будут всячески приветствоваться, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Вагит Алекперов отметил, что запуск производства стал предметом гордости для компании. По его словам, предприятие будет выпускать около 700 видов продукции и в течение полутора месяцев сможет выйти на проектную мощность, сообщила пресс-служба Президента.