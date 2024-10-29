Вчетверо планируется нарастить производство грузовых вагонов в РК

На сегодня отмечается рост в железнодорожном машиностроении в 1,5 раза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил на заседании правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, по итогам года стоит задача обеспечить рост производства грузовых вагонов в 4 раза – до 2 тыс. единиц, пассажирских вагонов до 122 единиц, локомотивов до 130 единиц.

В железнодорожном машиностроении произведено продукции на 423 млрд тенге, рост в 1,5 раза. Налажено производство локомотивов по технологиям компаний Wabtec и Alstom, а также грузовых и пассажирских вагонов.

«Железнодорожное машиностроение характеризуется огромным потенциалом для развития. В настоящее время общий парк подвижного состава достигает порядка 139 тыс. единиц. Средний износ – 55%. В этой связи, ведется работа по запуску новых проектов», — рассказал министр.

Так, в текущем году компанией «ТексолТранс» началась реализация проекта по производству грузовых вагонов и цистерн мощностью 6 тыс. единиц в год.



В 2025 году запускается производство пассажирских вагонов на заводе «Штадлер Казахстан» мощностью 100 единиц в год.

«Семипалатинский машиностроительный завод» ведет работу по организации производства полувагонов в количестве 600 единиц в год. Реализуется проект по созданию бандажного комплекса «Railcast Systems», срок запуска 2025-2026 годы.

Также в конце 2024 года планируется запустить завод по производству пружин в Костанайской области.

В 2025 году «Востокмашзавод» планирует завершить модернизацию цеха, что обеспечит импортозамещение среднего и крупного вагонного литья.