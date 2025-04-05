фото предоставлено ансамблем «Япурай»

Сегодня ни одно народное гуляние или торжество в Теректинском районе не проходит без ансамбля әжелер «Япурай». Свои­ми лучшими песнями, баурсаками и коже коллектив встречает уважаемых гостей, участвует в открытии важных социальных объектов.

Создан ансамбль в начале 2016 года в селе Подстепное.

– Я в то время в сельской библиотеке читала лекции о здоровом образе жизни, – рассказывает основатель ансамбля Зуря Шатикова. – Как-то разговорились с заведующей библиотекой Ольгой Владимировной Алейник о творчестве и досуге для односельчан серебряного возраста. Как оказалось, раньше в Подстепном был свой ансамбль. Сошлись на том, что неплохо бы его возродить. Расклеили 50 объявлений, приглашая любителей-исполнителей. Сразу никто не откликнулся.

Но идею не оставили, обращались уже адресно к тем, кто когда-то участвовал в художественной самодеятельности, говорили с читателями библиотеки. Собралось шесть человек. На первых встречах не могли наговориться, рассказывая о жизни, работе, семьях и увлечениях… Как же в повседневных заботах нам не хватает простого общения! И, конечно же, пели под баян все, что душа пожелает. Назвали новый песенный коллектив «Япурай» – есть в казахском языке такой возглас, обозначающий удивление, восхищение. У нас этот восторг вызывают наши соотечественники, земляки, их доброта, трудолюбие, таланты, – говорит Зуря Шатикова.

Первые репетиции, концерты к праздникам, чаепития на дни рож­дения проходили в библиотеке. Когда в селе построили Дом культуры, творческий коллектив перебрался туда. Состав постепенно менялся. Мужских голосов не хватало, поэтому спустя пару лет решено было, что ансамбль будет чисто женский. Единственный мужчина – Арман Бурумбаев – аккомпанирует певицам на баяне. Была в их голосах сила и красота, но нужно было учиться профессионально ими управлять. Для этого специально приглашали преподавателей из Уральска. Солистки признаются: непросто было перестраиваться, но так оттачивается мастерство.

«Целина», «Вишня», «Қазақтың дастарханы», «Ах, Самара-городок!», песни, посвященные Приуралью, Астане, Алматы… Сегодня в репертуаре «Япурай» около тридцати песен на казахском, русском, татарском, белорусском, кыргызском языках. Коронный номер любого концерта – «Атамекен» Ескендира Хасангалиева. Как-то, участвуя в конкурсе, «Япурай» пригласил солдат Нацгвардии, чтобы они поддержали исполнение этой песни выходом с флагами. Выступление вызвало шквал аплодисментов.

У каждой участницы самодеятельного коллектива есть свой номер, своя песня, подходящая под голос и образ. Так, Куттыганым Сатымовна Сагидуллина поет «Қыз сыны» – о красоте казахской девушки. Фишка Кульбану Куспановны Айбергеновой – русские и казахские романсы, и благодаря ее уникальному голосу в репертуар вошла «Сыған серенадасы» Шамши Калдаякова. Есть в планах «Япурай» организовать ей сольный концерт. Татарка Нарсулу Хасангалиевна Колониязова поет татарские, кыргызкие и казахские песни. А Ляззат Давлетьярову за красоту голоса в ансамбле так и называют – наша Роза Багланова. Сахиля Канапиевна Бакаева вернулась на историческую родину из России. Песни Майи Кристалинской, так любимые старшим поколением, в ее исполнении звучат так же лирично. Белоруска, дочь целинников, Валентина Викторовна Кривцова поет белорусские, русские и казахские песни. А для выступлений вместе со всеми надевает на платье ярко расшитый камзол, а на голову – кимешек.

– Оказывается, даже не каждая совре­менная казахская бабушка готова надеть кимешек – так далеко многие ушли от традиций, – говорит Зуря Ахметовна. – Мы же пропагандируем сохранение культурного наследия через песни, национальную одежду, показы обрядов, развитие государственного языка. «Япурай» – как мини-ассамблея народа Казахстана.

По словам директора Теректинского районного Дома культуры Армана Сагидоллина, каждая участница ансамбля – искусная мастерица. И важно, что не только своими умения­ми, но и житейской мудростью певуньи охотно делятся с молодежью, проводя серьезную воспитательную работу. Уникальность творческого коллектива и в том, что три его участницы являются общественными медиаторами, а Зуря Шатикова – первый в стране почетный медиатор РОО «Международный правозащитный центр».

Выступления в родном клубе, для постояльцев социальных учреждений, концертные туры по сельским округам района, тесная работа с библиотеками, учреждения­ми образования Уральска – на все хватает времени и сил у солисток, а ведь трое из них скоро отметят 80-летие. Секрет прост: творческая реализация, радость общения наполняют жизненной энергией. Впереди – защита коллективом звания «народный», подготовка к ежегодному отчетному концерту и участие во многих праздничных программах, которые будут и дальше дарить приуральцам радость и хорошее настроение.