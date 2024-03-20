Вековые традиции в генах

…Ржание коней, дробный стук их копыт на степном раздолье. В этих звуках есть нечто, убыстряющее кровь в жилах и поднимающее дух. Как известно, конь в жизни казаха занимал особое место. Он сопровождал его от рождения до смерти, был другом и помощником в повседневной жизни, соратником в боях и походах. Любовь и уважение к лошади наши предки внушали своим детям с младых ногтей, так же, как и любовь к национальным конным играм – скачкам, аударыспаку, кокпару... Именно в них молодые джигиты закаливали свой дух, проверялись на прочность. Таковыми были вековые традиции.

Сохранились ли они в наших современных селах в технократическую эпоху Интернета, социальных сетей и искусственного интеллекта? Оказалось, что сохранились! И убедиться в этом можно отправившись в село, носящее имя легендарного Кабанбай-батыра, что находится в Целиноградском районе Акмолинской области. Здесь уже не первый год существует команда кокпаристов. Ее капитаном и тренером в одном лице является молодой парень Айберген Блатаев, с которым мне довелось встретиться накануне Наурыза.

Он рассказал, что лошади вошли в его жизнь еще в детстве, когда он выступал в качестве наездника – жокея на конных скачках. Тренировал мальчишку и его коней преданный своему делу профессионал – атбеги по имени Салман. То время, когда он юным несся на скакуне по кругу ипподрома под рев трибун, для него незабываемо и наполнено победами. Он выигрывал скачки и на аламан-байге – самых длинных, начинающихся с 25 км дистанциях. Тогда же зародилась любовь к этим умным и благородным животным.

– В коня надо вкладывать всю свою душу,– делится мыслями Айберген.– Он не может сказать тебе о своем настроении, травме, но ты должен понимать своего друга без слов. Наверное, эта способность дается свыше тем, кто по-настоящему дорожит и ценит своего коня.

Качество, о котором рассуждает молодой джигит, очень необходимо и в игре кокпар, которой он увлекся после того, как вышел из детского возраста и веса наездника. Он рассказал, что вместе с такими же, как сам, ребятами, выросшими в этом селе и любящими конный спорт, популяризирует кокпар. Команда вступает на районных и областных соревнованиях, добиваясь побед. Его дружина выезжала и в соседнюю, Карагандинскую, область и возвращалась с призами.

В зимний сезон у кокпаристов – затишье: степные конные арены оживятся с приходом настоящей весны. Спортивные лошади находятся в конюшнях, на стойловом содержании. Как разъяснил Айберген, для кокпара отбираются только жеребцы, причем подходящие этой игре по своим качествам. Так, конь под спортсменом должен быть рослым, обладать хорошей массой тела и отличной резвостью. Ну и, пожалуй, главное – иметь свой характер, азартный дух, если хотите.

В конюшне довелось увидеть этих гривастых «бойцов». Вот стоит Самгау – чистокровный «ирландец», рядом Жауынгер – «англичанин», далее Бойко – орловский рысак, а еще Торко – «полукровка», помесь местной породы с новокиргизской. По словам Айбергена Блатаева, наша местная порода лошадей проигрывает в массе тела и резвости собранным здесь «иностранцам». Зато последние не могут выдерживать наши морозы и бураны в открытой степи, делать тебеневку, быть косячными жеребцами для местных полудиких кобыл. В общем, есть свои преимущества и слабые стороны у завозных пород лошадей.

Как выяснилось, в зависимости от характера и физических данных каждый четвероногий «игрок» выполняет свою роль в команде. Есть «нападающие», на которых делается прорыв и бросок туши козла в «казан». Другие кони хороши для подготовки «коридора» для этого прорыва либо для защиты. В общем, все, как у людей, играющих в одной команде.

– За зиму мы соскучились по игре,– говорит капитан команды кокпаристов. – Не только мы, но и наши кони. Надеюсь, что конно-спортивный сезон начнется скоро. Наша цель – не только победы и трофеи, но и посыл подрастающей молодежи заниматься национальными видами спорта.

…Выведенный Айбергеном из конюшни под занавес нашего разговора на длинном поводе конь по кличке Торко рвался в степь, взбрыкивал ногами, валялся в снегу. Словно хотел скинуть с себя груз зимы. А хозяин ласково приговаривал ему что-то, удерживая повод. В общем, понимал настроение коня, а может быть, и душу.