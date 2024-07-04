Казахстанский велогонщик выиграл этап «Тур де Франс»
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Представитель казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш стал победителем пятого этапа многодневки «Тур де Франс», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Он быстрее всех преодолел отрезок Сен-Жан-де-Морьен - Сен-Вюльба (177,4 километра). Финишное время Кавендиша составило 4:08:46.
Вторым стал Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck). Александр Кристофф из Uno-X Team показал третий результат.
Кавендиш побил рекорд по количеству побед на этапах «Тур де Франс». Он выиграл в 35-й раз. Ранее высшим достижением владел Эдди Меркс, у которого в активе было 34 выигрыша.