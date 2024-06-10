Велогонщик из Астаны стал серебряным призером чемпионата Азии

На чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который проходит в Алматы, серебряным призером стал велогонщик из Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Астанчанин Дмитрий Груздев финишировал в мужском одиночном разряде за 50:20 секунд и занял второе место.

«Подготовка к чемпионату Азии прошла хорошо. За этот период мы прошли тренировочные сборы. Победа пришла с большим трудом, много трудились, тренировались, труд приносил свои результаты», – сказал Дмитрий Груздев.

В городской администрации отметили, что в первый день соревнований национальная сборная начала смешанную командную эстафету с золота. В составе сборной выступил спортсмен из Астаны Дмитрий Груздев.

Казахстанские велосипедисты преодолели 40 км за 51 минуту 08 секунд.