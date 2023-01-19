Astana Qazaqstan Team подписала контракт со звездой мирового велоспорта

Спорт
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Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила о подписании контракта с гонщиком Марком Кавендишем, который будет выступать в составе казахстанской команды в 2023 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: astana-qazaqstan.com

«Я по-настоящему взволнован этим новым вызовом. Много лет я гонялся вместе с Александром Винокуровым, а теперь выступаю в одних гонках с его сыновьями. Я помню их, когда они были детьми, мечтавшими, как и мои дети сейчас, стать профессиональными гонщиками. Мне кажется, что Astana Qazaqstan Team станет хорошим местом, где получится добиться успеха вместе с сильной командой под управлением Александра Винокурова, чемпиона на велосипеде и джентльмена вне его.

У меня сложилась длинная карьера, но радость от велосипеда и желание продолжать побеждать так же ярки, как и прежде. Так что я с нетерпением жду момента, когда стану частью этой успешной команды, в которой готов работать ради побед, не важно, моих ли собственных или моих товарищей. Как всегда, цель одна – подниматься на высшую ступень пьедестала», – сказал Марк Кавендиш.

Кавендиш является одним из самых успешных шоссейных спринтеров в истории, наравне с легендарным Эдди Мерксом являясь победителем 34 этапов «Тур де Франс». По ходу своей карьеры Кавендиш выиграл так называемую «спринтерскую майку» всех трех гранд-туров: «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании». Также в 2011 году Марк Кавендиш стал чемпионом мира в групповой гонке.

В завершившемся сезоне 2022 года Кавендиш выиграл классическую гонку «Милан-Турин», а также стал победителем этапов на «Джиро д’Италия», «Туре Омана» и «Туре ОАЭ».

«Марк Кавендиш не нуждается в дополнительном представлении. Он лучший спринтер всех времен, и я рад приветствовать Марка в команде Astana Qazaqstan Team. Появление топового спринтера в нашей команде – это своего рода вызов для нас, но мы к этому готовы. Перед нами открываются новые пути и возможности, но цели остаются прежними – команда будет стремиться к победам в любых гонках, на «классиках», на отдельных этапах многодневок, и, конечно, на гранд-турах. У Марка Кавендиша есть желание побеждать, и мы это желание будем поддерживать всеми силами, в любых гонках», – отметил Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

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