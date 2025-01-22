Велосипедную инфраструктуру начнут развивать в Костанае

Поэтапное обустройство велодорожек нач­нется в этом году на ключевых участках проспекта Абая – от путепровода до улицы Л. Беды протяженностью 4,3 км, а также проспекта Аль-Фараби – от улицы Баймагамбетова до железнодорожного вокзала длиной 2 км. Проект предусматривает создание 36,6 км велодорожек к 2029 году. Одним из длинных маршрутов для любителей экологичного транспорта станет бесшовная 10-километровая велодорожка в строящемся микрорайоне «Кунай». Она будет расположена в современном парке, который разобьют в этом году на площади 1 гектар.