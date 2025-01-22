Велосипедную инфраструктуру начнут развивать в Костанае

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Валентина Мелехова

Поэтапное обустройство велодорожек нач­нется в этом году на ключевых участках проспекта Абая – от путепровода до улицы Л. Беды протяженностью 4,3 км, а также проспекта Аль-Фараби – от улицы Баймагамбетова до железнодорожного вокзала длиной 2 км. Проект предусматривает создание 36,6 км велодорожек к 2029 году. Одним из длинных маршрутов для любителей экологичного транспорта станет бесшовная 10-километровая велодорожка в строящемся микрорайоне «Кунай». Она будет расположена в современном парке, который разобьют в этом году на площади 1 гектар.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со временем сеть велодорожек планируется расширить. За счет этого микрорайон «Кунай» будет соединен с районом КСК и Триатлон-парком, предоставив велолюбителям возможность совершать длительные и комфортные поездки по оборудованным маршрутам. Местные власти уверены, что новая инфраструктура обеспечит удобные и безопасные условия для велосипедистов, способствуя популяризации активного образа жизни, снижению транспортной нагрузки и улучшению экологической обстановки в городе.

#Спорт #Костанай #велодорожки

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