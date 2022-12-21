Венецианская комиссия позитивно оценила проходящие в Казахстане преобразования

16-17 декабря в городе Венеция (Италия) состоялась 133-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), в работе которой приняла участие казахстанская делегация в составе члена Венецианской комиссии от Казахстана, президента её Подкомиссии по институту омбудсмена, председателя Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Игоря Рогова, первого секретаря Посольства Казахстана в Итальянской Республике Бауржана Хасенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на секретариат Комиссии по правам человека при Президенте РК.

В работе сессии приняли участие руководство Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, Венецианской комиссии, руководители и члены парламентов, судов и органов конституционной юстиции зарубежных стран.

Основная часть сессии была посвящена вопросам принятия заключений Комиссии по законодательным актам отдельных государств (Армении, Грузии, Румынии, Сербии, Украины и др.)

На пленарной сессии Венецианской комиссией с удовлетворением было отмечено, что казахстанским Парламентом при принятии Конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» была учтена значительная часть рекомендаций, содержащихся в принятом ранее по проекту данного Конституционного закона заключении Комиссии.

Состоялись двусторонние рабочие встречи с руководителями Венецианской комиссии и представителями ряда государств.

Игорь Рогов обсудил с руководителями Венецианской комиссии вопросы сотрудничества Казахстана и Комиссии в сфере утверждения принципов верховенства права.

Руководство Венецианской комиссии позитивно отнеслось к проходящим в Казахстане преобразованиям и выразило готовность оказывать при необходимости экспертную помощь.

Венецианская комиссия является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, задачами которого являются анализ законов и их проектов, затрагивающих проблемы конституционного права и защиты прав человека. Казахстан является членом Венецианской комиссии с 2012 года.