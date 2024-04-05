Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников

Спорт
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Аскар Султан

Мадьяры сильны в садак ату, жамбы ату, кокпаре и других видах спорта

фото из архива "КП"

В стенах Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников состоялась встреча вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева с президентом международного фонда «Мадьяр-Туран» Андрашем Биро (Венгрия). Отметим, что представители братского нам народа намерены принять самое активное участие в играх номадов, которые осенью пройдут в Астане.

Вице-министр поблагодарил высокого гостя за большой вклад в культурную интеграцию тюркского мира. Андраш Биро является профессором, антропологом, президентом Венгерской ассоциации кокпар и традиционных видов спорта. Фонд «Мадьяр-Туран» организовывает «Великий гунно-тюркский курултай», который занимается укреплением братских уз между тюркскими народами. Мероприятие проходит раз в два года.

– Наше министерство и я лично внимательно следим за вашими успехами в популяризации древней истории, культуры и традиционных игр тюркских народов на европейском континенте. Участие вашей команды на предыдущих Всемирных играх кочевников всегда было ярким событием для игр. Особенно выделялись ваши костюмы и показательные шоу в рамках торжественных церемоний этноаула, – подчеркнул Серик Жарасбаев.

Команда Андраша Биро принимала участие на Всемирных играх кочевников в 2016 и 2018 годах в Чолпан-Ате (Кыргызстан) и в 2022 году в Изнике (Турция). По словам гостя, мадьяры уже начали подготовку к 5-м, юбилейным играм кочевников.

– На 5-х Всемирных играх кочевников наша команда будет представлена максимально. Как вы знаете, мы сильны в садак ату, жамбы ату, кокпаре и других видах спорта. Подготовку к играм мы уже начали. И в сентябре, надеемся, что традиционно произведем незабываемые впечатления на зрителей и участников игр, – поделился Андраш Биро.

Во встрече с венгерским коллегой также приняли участие руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, заместители руководителя дирекции Аблай Кондыбаев и Муратбек Кипшакбаев, а также представители Министерства культуры и информации Казахстана.

Напомним, Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентяб­ря 2024 года. В соревнованиях примут участие около 3 000 участников из более 100 стран мира. На лучших спортивных площадках столицы Казахстана состоятся соревнования по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

#подготовка #Венгрия #игры кочевников

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